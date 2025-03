Se avanzan la fechas de admisión y matriculación de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato 2025-2026

El curso 2025-2026 inicia la cuenta atrás con la publicación este viernes del calendario del calendario de admisión y matriculación de las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y en los centros de Educación Especial. La presentación de solicitudes para conseguir plaza durante la fase ordinaria se adelanta respecto al año pasado, principalmente en la etapa de Infantil y Primaria, donde el proceso se realizará casi un mes antes que en 2024. Así lo subraya la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo una semana después de concluirda la consulta de la lengua base en los centros valencianos impulsada por el Consell de Carlos Mazón.

Infantil y Primaria

En Infantil y Primaria se realizará del 6 al 14 de mayo. Tras la baremación de las solicitudes, se publicarán las listas provisionales el 4 de junio y las definitivas el 18 de junio. De este modo, la matrícula telemática será del 18 al 27 de junio y la presencial del 18 de junio al 2 de julio. Por su parte, la presentación de solicitudes para el alumnado de Secundaria será del 15 al 23 de mayo. Las listas provisionales se publicarán el 7 de julio, tras la presentación de reclamaciones se publicarán las listas definitivas el 16 de julio. A continuación, del 16 al 21 de julio se procederá a la matrícula telemática y del 16 al 22 de julio a la presencial.

Alumnos a la salida de un colegio en una imagen de archivo / Francisco Calabuig

Bachillerato y Educación Especial

En cuanto a la admisión en Bachillerato, la presentación de solicitudes será del 15 al 23 de mayo y la publicación de listas provisionales el 14 de julio. Posteriormente, el 22 de julio se publicarán los listados definitivos para realizar la matrícula telemática del 22 al 25 de julio y la presencial del 22 al 28 de julio. Para solicitar plaza en un Centro de Educación Especial o Unidades Específicas en Centros Ordinarios, el plazo será del 6 al 14 de mayo. Así lo ha publicaco este mismo viernes la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia.

Desde el departamento que dirige el conseller José Antonio Rovira, las solicitudes deben presentarse exclusivamente de manera telemática, excepto salvedades referidas a Centros de Educación Especial y las Unidades Específicas en Centros Ordinarios, a través de la web adminova.gva.es, donde se facilita la información estructurada según cada etapa educativa.

Fase extraordinaria

Además del distrito único, la circunstancia específica y el resto de los criterios de baremación del curso pasado, este año se incorpora como novedad la realización telemática de la confirmación de plaza en el centro adscrito y de la fase extraordinaria que se realiza en el mes de julio. El objetivo de la fase extraordinaria es que se pueda atender una parte de la demanda de plazas que anteriormente quedaba relegada en muchos casos a principios de septiembre.

Sin plaza escolar

En esta fase puede participar el alumnado que habiendo participado en la fase ordinaria del proceso de admisión no hubiera obtenido plaza escolar en ninguno de los centros solicitados y no disponga de un puesto escolar en su municipio o zona de escolarización establecida. Asimismo, pueden participar en esta fase aquellos alumnos que precisen obtener un puesto escolar de manera sobrevenida en la localidad y que no hayan podido presentar la solicitud en el período de fase ordinaria.

Confirmación también telemática

En cuanto al procedimiento de confirmación de plaza en los centros adscritos será telemático y se realizará entre el 20 y el 27 de marzo. Las familias que deben realizar la confirmación de plaza para continuar estudios en el centro adscrito sin participar en el procedimiento de admisión han recibido un correo electrónico con la información básica de este proceso y el enlace para poder participar.