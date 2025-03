La Generalitat ofertará 1.404 plazas de funcionario este año, 842 de ellas por oposición pura

La Generalitat lanzará este año 1.404 plazas de funcionario, según consta en el borrador del decreto de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025 presentado este jueves por el gobierno valenciano a los sindicatos en el marco de la Mesa de Negociación Sectorial de Función Pública. La propuesta, que ha sido rechazada por todas las organizaciones como ya sucedió en 2024 (la votación no es vinculante), será ahora elevada al pleno del Consell para su aprobación definitiva.

Del total de puestos a ofertar, 842 plazas (60 %) se adjudicarán por oposición pura y las restantes 562 se reservan para la promoción interna, la vía que tienen los trabajadores públicos con plaza fija de mejorar sus condiciones. El Consell vuelve así a priorizar la entrada de nuevas caras, en busca de reducir la temporalidad al 8 % que marca la UE (y que en la administración autonómica superaba el año pasado el 50 %) y de renovar la plantilla para ajustarla a las nuevas necesidades de la administración.

Las 842 plazas por oposición pura que se ofertarán este año se suman a las 961 lanzadas en 2024, en la primera OPE diseñada por el Consell de Carlos Mazón. Cabe recordar que el director general de Función Pública, Javier Lorente, aseguró en una entrevista a Levante-EMV que en esos dos años se alcanzarían los 2.000 puestos asignados sin computar méritos previos, un objetivo que finalmente no se ha alcanzado con las 1.803 plazas libres ofertadas.

Asimismo, 576 de las plazas se computan por la tasa de reposición de efectivos, mientras las otras 828 derivan de la tasa espeífica y extraordinaria prevista en los presupuestos estatales, prorrogados desde 2023. Como marca la ley, un 10 % del total de puestos de trabajo se reservan para personas con discapacidad o diversidad funcional. Una vez este decreto sea validado en el pleno del Consell, la Conselleria de Justicia deberá convocar las pruebas selectivas en los tres meses siguientes.

Dentro de la promoción interna, a la que se reservan las citadas 562 plazas, la Generalitat plantea dos modalidades: promoción vertical y horizontal. La primera consiste en un acceso a un cuerpo o escala de otro grupo superior de la escala, mientras la horizontal es aquella en la que la movilidad es dentro de ese mismo nivel.

Por último, el borrador del decreto incorpora un anexo con la previsión de la OPE de 2026, en la que según la Generalitat se ofertarán 715 plazas.

Oposición sindical

El planteamiento de la Generalitat vuelve a chocar con los sindicatos, como ya sucediera el año anterior, aunque en esta ocasión la discrepancia no estriba en las plazas de acceso libre sino en las categorías ofertadas, que organizaciones como UGT consideran insuficientes.

Desde este sindicato señalaron ayer que es "muy grave" que la OPE no incluya puestos C2 y de subalternos, "así como otras muchas categorías de C1, C2 y APF", unos puestos que según subrayan son "necesarios" para el correcto funcionamiento de la administración, "y se debe dar la oportunidad a las personas que actualmente trabajan en la Generalitat, o aspiran a ello, a entrar en la función pública sin que sea sólo a través de cuerpos con titulación universitaria".

En la oferta de 2024 ya no se convocaron cuerpos de C2 y APF. La Generalitat aseguró entonces que podrían acumularse y hacer una oferta más amplia en 2025, lo que el sindicato denuncia que no ha sucedido. "Nos encontramos con que en la OPE de 2025 no se convocan, y además, en las previsiones de la de 2026 desaparecen"