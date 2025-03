La reina se interesa por la situación emocional de los niños y jóvenes de la dana

La reina Letizia se ha reunido este viernes en Almería con docentes voluntarios de los proyectos educativos del 'Plan de Intervención de Valencia' que la Fundación Princesa de Girona (FPdGi)ha puesto en marcha con el fin de contribuir a la reconstrucción del ecosistema joven de las poblaciones afectadas por la danaa través de cuatro ejes: educación, emprendimiento joven, salud y bienestar y visibilidad del talento. Además, también ha mantenido un encuentro con el alumnado del Ciclo Formativo de Cocina y Restauración del Colegio Ave María de Penya-roja de València, que elaboraron menús para cubrir las necesidades de las familias afectadas por la dana.

Ha sido en el acto central del Tour del talento en la capital almeriense, en el marco del 'Princesa de Girona CongresFest', que ha tenido lugar en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. La reina ha estado acompañada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, fue recibida por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil y el director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, entre otras autoridades.

'Plan de Intervención de Valencia'

En el diálogo de la reina con los participantes en el 'Plan de Intervención de Valencia' de la FPdGi, cinco jóvenes del programa 'Generación docente' de la Fundación, quienes están realizando un voluntariado de seis meses en centros educativos de los municipios afectados por la dana, junto a dos directores de los colegios e institutos que acogen a estos profesores voluntarios, han relatado de primera mano sus experiencias a las autoridades asistentes y a varios miembros del Consejo Asesor Joven de la Fundación, entre ellos Felipe Campos y Begoña Arana, premiados Social de anteriores ediciones, destacando los retos y aprendizajes vividos en el terreno y las necesidades que han detectado, así como las propuestas que plantean, como talleres de AmplificARTE en las aulas para mejorar el bienestar emocional de los jóvenes valencianos, mentorías o debates para ayudar a los estudiantes a canalizar y expresar sus emociones, entre otras.

"A nivel anímico parece que están bien, pero necesitan ayuda"

Letizia se ha interesado por la situación emocional de los niños y jóvenes de la dana. "La gente a nivel anímico parece que está bien, pero necesita ayuda, tengo alumnos que me dicen ‘Vicente, ya no me quiero sacar el graduado, lo que quiero es ir a trabajar para ayudar a mi familia’. Y tengo que responderles, '¿Dónde vas?, vente aquí y te sacas el graduado y cuando acabes el curso ya vas donde tú quieras'", le ha explicado el director de instituto. Este docente le ha detallado a la reina que "el ejército se pegó una paliza impresionante limpiando el instituto", y que "el alumnado se incorporó de manera progresiva y durante la primera semana del retorno no empezamos a dar clases de golpe, sino trabajamos sobre a nivel emocional con los jóvenes".

"Nuestro centro fue devastado en todo lo que es la planta baja, tenemos niños que pasaron la noche con el agua hasta el cuello dentro del coche con sus padres y todo eso está aflorando mucho", ha añadido la directora del colegio de Primaria.

La reina Letizia junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz en su encuntro con docentes y voluntarios del Plan Valencia de la Fundación Princesa de Girona. / Casa Real

Los niños de la dana regalan arcoíris a la reina

Al final del encuentro un grupo de maestras y de docentes voluntarias del colegio de Primaria le han regalado a la reina un cuaderno con los dibujos de su alumnado de primer curso, de 6 años, en el que según le ha informado una de las profesoras "hay un montón de arcoíris, pues los valores de los niños son la confianza y la esperanza".

Los impulsores del programa han destacado el arte, la música y la cultura "como pilares fundamentales para el bienestar emocional de los jóvenes, que les permiten expresar y comprender sus emociones de forma creativa, conectarse con sus propias experiencias, fortalecer su desarrollo personal y afrontar con resiliencia los desafíos de la vida". Durante el acto, se ha conversado con el bailarín y coreógrafo Jesús Carmona y Rei Ortolá, profesor de València y compositor del himno 'Voces de Valencia', junto a Marta Ruiz, docente y coordinadora del movimiento 'Generación docentes' por Valencia, quien ha lanzado el reto del himno de Valencia, una iniciativa que invita a los jóvenes de toda España a enviar frases, palabras o estrofas que formarán parte de un himno dedicado a la juventud valenciana afectada por las devastadoras inundaciones.

La reina, con el alumnado de FP de Cocina del Ave María Penya-roja de València. / Casa Real

El programa 'Generación docente' por Valencia de la Fundación Princesa de Girona ha reclutado 30 jóvenes con vocación docente para participar en un voluntariado educativo de cinco meses (del 17 de febrero al 11 de julio de 2025) y con dedicación diaria en las escuelas afectadas por la catástrofe. Los voluntarios colaboran en un refuerzo educativo individualizado y grupal en el que preparan y dinamizan actividades complementarias y extraescolares (deporte, arte y música, tecnología, excursiones y actividades de tiempo libre).