Morant pide a Gamarra aprovechar su visita a las Fallas para echar a Mazón

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, disfrutará este sábado de la mascletà en el balcón del Ayuntamiento de València, un espectáculo pirotécnico que, sin embargo, y según la líder del PSPV, Diana Morant, no debería despistar a la también diputada del que ha considerado que ha de ser su principal cometido en su visita a València: reunirse con Carlos Mazón y "arreglar la crisis de confianza" que para la dirigente socialista para por una convocatoria electoral anticipada.

Morant ha puesto deberes a la dirigente 'popular'. Por mucho sábado fallero que sea o que el sol acompañe en el ambiente, para la también ministra de Ciencia, el cometido de la exportavoz del PP en el Congreso debería se quedar con el 'president' y forzarle a dimitir. "No están haciendo su trabajo, ni Mazón, que es irse, ni el PP que es hacer que se vaya", ha explicado la socialista.

De lo que no hablarán, en un principio, es de la propuesta de adelanto electoral. Morant ha negado que vaya a aprovechar que coinciden en el balcón para trasladarle esta petición ya que, según ha remarcado, ambas políticas están "a escasos centímetros" en el Congreso y que, por lo tanto, está convencida de que Gamarra conoce la propuesta. "No quiero aprovechar para que me escuche, quiero que haga lo que toca", ha indicado.

La visita de Gamarra, acompañada por la vicepresidenta Susana Camarero y otros dos consellers, contrasta con la ausencia que de momento ha mantenido Feijóo en las Fallas, fiesta que había visitado los tres años anteriores desde que fue elegido líder del PP, además de Mazón, que todavía no ha acudido al balcón del cap i casal. Así, la también ministra de Ciencia, durante una visita a la Falla Maestro Gozalbo, en l'Eixample, zona de dominio electoral del PP, ha puesto el foco sobre Feijóo, al que ha calificado de "cómplice".

"Este ya no es el caso Mazón ni el caso PPCV, es el caso PP y el caso Feijóo", ha señalado la dirigente socialista tratando de trasladar el desgaste del jefe del Consell al máximo responsable del partido en España. Sobre el propio Feijóo ha puesto el foco Morant al señalarlo de "cómplice" del jefe del Consell y ha asegurado que esto "ya no es un caso Mazón, es un caso PPCV, un caso Feijóo y un caso PP".

Foco en las llamadas

En este sentido, la dirigente socialista ha expuesto que Feijóo dijo el primer día que Mazón le estuvo "informando en tiempo real" el 29-O, no obstante, en la lista de llamadas que Mazón citó en Madrid de la tarde de ese día no aparecía su compañero y jefe de filas. El viernes la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, aseguró que Feijóo y Mazón hablaron, pero por la mañana, entre las 9 y las 11, un momento en el que, por otra parte, el 'president' continuó con su agenda.

Ante todo ello, la líder de los socialistas valencianos ha retado al Partido Popular a convocar elecciones, que ha calificado como “la salida más limpia para solucionar una crisis política” y ha subrayado que “si tanto creen que tienen la razón que se atrevan, convoquen elecciones y dejen hablar al pueblo”. Asimismo, Morant ha lamentado que en el PP “aplaudan y disculpen” a Mazón que “solo está en su reconstrucción política”.