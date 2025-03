El PP justifica la ausencia de Mazón en Fallas: "Está en la reconstrucción"

A Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón les debieron pitar este sábado los oídos, pero nada que ver con la mascletà. Pese a ser los grandes ausentes en el balcón del ayuntamiento ayer (o precisamente por ello), sus nombres han vuelto a ser los más mencionados por propios y rivales, pasando de la reivindicación de apoyo de Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, al choque directo de la líder del PSPV, Diana Morant, pasando por la tibieza de dos de los cargos destacados del PP estatal: José Luis Martínez-Almeida y Cuca Gamarra.

Cada declaración de un representante del PP —y prácticamente cada jornada que pasa— se ha convertido en un termómetro sobre el nivel del respaldo que goza Mazón por parte de su partido. Y por si hubiera dudas, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, reivindicó este sábado que este apoyo es máximo, no solo hablando del Ejecutivo valenciano respecto a su máximo responsable sino que incluyendo en este al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

«El presidente Feijóo ha dicho que apoya a Carlos Mazón abiertamente y que no ha habido cambios al respecto, y ahí me quedo», ha señalado Camarero. No obstante, en las últimas horas, el líder del PP ha tomado distancias con el jefe del Consell, no ha acudido a las Fallas por primera vez en sus tres años en la primera línea del PP nacional, y el viernes vinculó el futuro de Mazón ya no a la reconstrucción, como hasta ahora, sino al avance de las investigaciones judiciales.

La ausencia de Feijóo la cubrieron dos cargos relevantes del partido: la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La presencia de ambos no motivó a Mazón a acudir al balcón, si bien es cierto, el año anterior no les acompañó cuando vinieron por separado. Ambos le excusaron su ausencia al asegurar que tiene «otras obligaciones» como estar «centrado en la reconstrucción».

Precisamente la labor de la recuperación de las zonas afectadas fue toda la referencia que Gamarra y Almeida hicieron sobre el president, esquivando cualquier defensa directa. «No es que no quiera respaldar a Carlos Mazón o no quiera responder a la pregunta, he venido a disfrutar y lo importante es que disfrutemos y que frente a la tragedia es más lo que nos une que los que no separa», llegó a decir el alcalde de Madrid pidiendo «dejar las polémicas».

Morant afea a Feijóo que no asista a la "mascletà" y le acusa de ser "cómplice" de Mazón / Manuel Bruque/ EFE

No parece que Gamarra cumpliera con el encargo que le había puesto un par de horas antes la líder del PSPV, Diana Morant, con quien también se encontró en el balcón fallero. La dirigente socialista pidió a la secretaria general del PP que aprovechara su visita a las Fallas para reunirse con Mazón y «decirle que se marche». «Esto ya no es un caso Mazón, es un caso PPCV, un caso Feijóo y un caso PP», incidió.

Legitimidad de 2023

Morant ha cambiado el paso respecto a las Fallas del año pasado y ha multiplicado su agenda ante el hueco dejado por Mazón visitando cinco comisiones en los últimos dos días en València, además de Tavernes de la Valldigna y Cullera. Este domingo estará en Paiporta, luego Alzira y terminará con una «ruta fallera» por el cap i casal, casi como si se tratara de un ensayo electoral que no tocaría hasta 2027, pero que ayer volvió a reclamar que se adelantara como la «única salida para arreglar esto».

La petición, no obstante, ha chocado con el rechazo expreso de Camarero, primera representante del Gobierno valenciano en referirse al asunto. La portavoz del Consell —el president de este es el único que puede disolver las Corts y convocar elecciones— lamentó que los socialistas siempre están «más en los votos que en la reconstrucción», y replicó preguntándose si se refiere a un anticipo de las elecciones generales por parte del Gobierno de España, del que aseguró que tiene una situación «insostenible». Asimismo, remarcó que los valencianos «hablaron en las urnas en mayo de 2023» y que esa es «la legitimidad con la que vamos a seguir trabajando».

Suscríbete para seguir leyendo