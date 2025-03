El Gobierno activa el refuerzo del juzgado que investiga la dana

Luz verde al refuerzo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, el encargado de la investigación sobre la dana. Desde la localidad de l'Horta Sud, la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, en una combinación de ambos cargos, ha anunciado que el Gobierno central ha firmado la incorporación de un nuevo juez que se encargará de "todos los casos pendientes" y así la magistrada titular "quedará completamente liberada para atender única y exclusivamente" la causa sobre la emergencia del 29 de octubre.

La firma de este refuerzo se llevó a cabo el pasado 7 de marzo por parte de Félix Bolaños tras la reunión con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) del pasado noviembre en la que reclamaron esta incorporación extra, algo que también solicitó la Conselleria de Justicia. El anuncio de este domingo supone confirmar el compromiso dado, con firma incluida, y que se materializará "en los próximos días" con la llegada de este juez a Catarroja.

Morant ha remarcado que este es un "compromiso más" del Gobierno de España para "fortalecer todas las instituciones que tengan que atender esta tragedia". "Estaremos hasta el final con todos los recursos que hagan falta para que este pueblo salga de esta situación con dignidad", ha resaltado. "Hemos seguido muy de cerca todos los autos que ha ido presentando y que ha ido publicando la jueza", ha señalado la líder socialista, al tiempo que ha subrayado que "va quedando muy claro que se pudo hacer más y mejor".

Junto a dirigentes de la formación como el líder provincial, Carlos Fernández Bielsa; la alcaldesa del municipio, Lorena Silvent, o el comisionado para la reconstrucción, José María Ángel; Morant ha incluido dentro de su agenda fallera, multiplicada en los últimos días ante el vacío de actos del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, una visita a la Falla l'Albufera de Catarroja, donde ha lucido el traje de representante del Gobierno central, mostrando gestión.

Porque si en los últimos días todo el debate ha sido sobre la reclamación de elecciones anticipadas por parte del PSPV y la no convocatoria de una moción de censura, este domingo los socialistas han buscado poner el foco en acciones concretas sobre la dana y en que sea la líder socialista la que empiece a ganar protagonismo, no vaya a ser que la reclamación electoral (donde Morant sería candidata) se cumpla. De ahí que el anuncio haya llegado nueve días después de la firma, desde Catarroja y expresado por Morant y no Bolaños.

Incidir en las elecciones

En este sentido, ha afirmado que "se pudieron tomar decisiones políticas que podrían haber salvado vidas". "Se pudo hacer más para alertar a la ciudadanía de lo que venía para que se protegiera", ha incidido. Morant ha subrayado que la responsabilidad de proteger a la ciudadanía "le pertenece por ley, y también porque así lo dice el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, a la Generalitat Valenciana".

Por ello, ha reiterado que el PSPV exige la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y una convocatoria electoral: "En democracia no hay herramienta más potente que la voz del pueblo, por eso pedimos elecciones anticipadas". "Nosotros entendemos que ante una crisis de esta envergadura, conociendo la verdad que por fin le hace frente a tanta mentira, a tantos cómplices de ella que han decidido estar del lado del máximo irresponsable y no del lado de la ciudadanía para poder reconstruir las vidas de la gente con dignidad, lo que tiene que hacer la ciudadanía es pronunciarse", ha insistido.