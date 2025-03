La reconstrucción se encomienda a una relación público-privada eficaz y eficiente

La dana del 29 de octubre ha puesto en evidencia algunas costuras del sistema, pero de la catástrofe ha quedado alguna certeza, como que la colaboración entre instituciones públicas y entidades privadas es indispensable para salir adelante. Así se abordó en una mesa redonda en el Foro de Municipalismo organizado por Levante-EMV y que moderó la subdirectora del periódico, Isabel Olmos. Para analizar esta cuestión, cuatro representantes se sentaron a debatir en torno a las claves de esta colaboración: El alcalde de Rafelbunyol y presidente de la Mancomunitat de l’Horta Nord, Fran López; el director gerente de Egevasa, Juan Ángel Conca; el director general del Instituto Imedes, Enrique Navarro; y el director regional de Tratamiento en Urbaser, Ignacio Gómez, abordaron esta relación con la certeza de que la reconstrucción tras la dana pasa por una eficiente colaboración público-privada.

Una premisa que no siempre es fácil de cumplir desde la administración porque, como recordó el primer edil de Rafelbunyol, los alcaldes deben enfrentarse a retos «para los que nadie nos prepara, y da igual de qué partido político seas porque a la hora de gestionar somos todos del mismo equipo». Lo que sí resulta fundamental es que para superar una circunstancia como la dana es preciso modificar la Ley de Contratos Públicos para que sea más flexible y permita a los municipios tener una relación más ágil con las empresas, prestadoras de esos servicios que tan fundamentales han sido durante la barrancada. «De lo contrario, la reconstrucción de eternizará», advirtió.

López también reconoció que el sector privado «es más que necesario» para dar respuesta a la ciudadanía, en sectores clave como puede ser el ciclo integral del agua. «Yo duermo tranquilo todas las noches sabiendo que una empresa privada está disponible si explota una tubería en nuestro pueblo un sábado de madrugada, porque vendrán a arreglarla», aseguró. De ahí que Navarro, director general de Imedes, fuera claro al asegurar que este episodio ha demostrado «que no podemos enfrentarnos en solitario; la colaboración público-privada es el elemento más indispensable, no solo en la recuperación de infraestructuras, sino en todo, no podemos ser reactivos, sino proactivos». Además, Navarro recordó que es necesario que sean empresas «del territorio» las que tengan el control de la actuación en emergencias, «porque son las que saben planificar con características propias de cada zona».

No solo tuvieron que ser ágiles los ayuntamientos en sus respuestas a la dana. También las empresas, como Urbaser, cuyo director regional de Tratamiento, Ignacio Gómez, explicó cómo fue el planteamiento tras conocer el desastre. «Buscamos apoyo logístico, medios humanos, cómo organizar las tareas de limpieza... y los primeros días estábamos ya al pie del cañón». Todo eso, sin perder su esencia, realizando una catalogación de los residuos que recogían para ver si podían darles una segunda vida.

Residuos equivalentes a un año

Gómez recordó algunos datos ofrecidos por la Generalitat, como que se han estado recogiendo en torno a un millón de toneladas de residuos al día, «casi lo mismo que un año entero en la Comunitat Valenciana». «Con nuestra experiencia intentamos reconvertir esos residuos en recursos, evitando que vayan al vertedero y además, volver a la normalidad lo antes posible», señaló.

Una situación semejante a la que se enfrentó Egevasa, cuyo gerente, Juan Ángel Conca, explicó el despliegue realizado por el que se han hecho más de 3.000 servicios de cubas y limpieza de alcantarillado para drenar el lodo. «Para todo eso es fundamental la capacidad de coordinación entre administraciones y elementos que se van a suceder», concluyó, asegurando que la coordinación entre administraciones «ha de ser clave»