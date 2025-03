Aemet lleva a la Fiscalía la "filtración manipulada" del audio con Emergencias el día de la dana

La Agencia Estatal de Meteorología ha llevado finalmente ante la Fiscalía de Valencia la filtración de una conversación el 29 de octubre entre una de sus predictoras y una técnica de Emergencias de la Generalitat. El audio que trascendió inicialmente en algunos medios de tinte conservador conducía a pensar que la meteoróloga restaba importancia a la complicada situación y a la evolución de los avisos por las fuertes lluvias. Sin embargo en la versión íntegra, publicada posteriormente en diversos periódicos entre ellos Levante-EMV, se apreciaba que el trabajo de la profesional de Aemet "había sido realizado con total diligencia". Así lo recordaba este lunes a Efe su portavoz, Rubén del Campo. En realidad de lo que se advertía en aquel intercambio de información era de que lo peor estaba por llegar y Aemet lo situaba "entre las 15 y las 18 horas".

Carta de Aemet a Emergencias

"Una investigación interna"

El polémico audio dio pie entonces a que la Aemet remitiera una carta a Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, en la que le conminaba a abrir "una investigación interna para determinar cómo pudo haberse filtrado". Ya entonces avanzaba que estaba analizado la situación por si resultaba procedente iniciar el ejercicio de las acciones legales pertinentes. Con la denuncia ante la Fiscalía, la Aemet busca "proteger a sus trabajadores" y evitar "menoscabar el prestigio" de la institución utilizando "una filtración interesada y manipulada" y que este tipo de incidentes vuelva a producirse, según del Campo.

Solo a la autoridad judicial

La manipulación consistía en que el contenido de la conversación "no estaba íntegro, sino solo un fragmento" y los subtítulos "no reflejaban fielmente la conversación", incidía. Del Campo volvía a subrayar este lunes lo expresado en aquella misiva dirigida al Consell: "Toda la información relativa a un incidente de emergencia gestionado por el 112 Comunitat Valenciana, una vez finalizada su gestión, únicamente se facilitará a solicitud de la autoridad judicial". De hecho, remarca ahora del Campo, la Aemet no graba estas conversaciones "ni tiene acceso a ellas, tan solo elabora un registro de las llamadas".

Estado en el que quedaron las vias en l'Horta Sud el 29 de octubre. / Germán Caballero

Custodia de los audios

Según ha podido saber Levante-EMV la Agencia Estatal de Meteorología no ha obtenido respuesta al escrito enviado el pasado 18 de febrero por Jaime Rey Vidaurrázaga, director de Producció e Infraestructuras de Aemet. En el mismo, se hacia hincapié entonces en las actuaciones llevadas a cabo por Emergencias "para la custodia de los audios registrados como llamadas al 112 en cumplimiento de la legislación vigente". En la parte final, además, se apelaba al compromiso de ambas organizaciones con la sociedad "por lo que compartimos el deseo de que este tipo de filtraciones no vuelvan a producirse, para lo que resulta necesario poner los medios necesarios".