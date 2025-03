Morant lamenta un "nuevo pacto de la vergüenza" entre Mazón y Vox

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha lamentado que el acuerdo de presupuestos anunciado este lunes por Carlos Mazón entre PP y Vox es un "nuevo pacto de la vergüenza", la "versión 2.0" del que llevaron a cabo las dos formaciones para conformar el Consell en junio de 2023, el que ha calificado como "el pecado original". Y si para el PSPV la primera parte no fue buena, qué decir de la segunda que según ha interpretado Morant, "da más énfasis al racismo y al negacionismo de Vox" que, ha incidido, "el PP compra hasta límites inimaginables".

La dirigente socialista ha criticado que el discurso de Mazón ha tenido "frases repugnantes" en las que ha dado "todavía más énfasis al racismo de Vox", ha reprochado la "deshumanización de los niños que llegan a nuestro país huyendo de la guerra y la pobreza", en referencia a las menciones del jefe del Consell de querer expulsar a los menos no acompañados, y ha calificado de "ignorancia supina" por negar el cambio climático al "enfrentarse al Pacto Verde Europeo".

La convocatoria sorpresa de Mazón (la Generalitat ha informado a las 8:30 de la mañana, una hora antes de la cita) para anunciar el pacto ha obligado a la dirigente socialista a trastocar su agenda. Morant ha acudido a las Corts a cargar contra el acuerdo, lo que da síntoma del poso político que este tiene con el que el jefe del Consell parece atar en corto su continuidad pese a las dudas. No obstante, este no cambia la estrategia de la formación, es más, según su líder, la afianza.

Dudas despejadas

En este sentido, para la secretaria general de los socialistas valencianos, el acuerdo entre PP y Vox justifica la no presentación de una moción de censura porque no dan los números en las Corts: "Si había dudas, se han despejado; el PP tiene el apoyo a ultranza de Vox". Ante ello, ha insistido en que la "única solución viable a tanta indignidad es una convocatoria electoral" que le devuelva la voz a la ciudadanía frente un gobierno que, ha indicado, "no representa a la ciudadanía valenciana".

Para Morant, el pacto evidencia que ahora mismo "no es suficiente con que Mazón dimita" ya que este acuerdo "ha sido aplaudido al instante por Abascal y Feijóo" por lo que el problema "no es solo Mazón, es la coalición negacionista que lo sostiene". De hecho, ha remarcado que mientras Europa se "está defendiendo de la internacional ultra", aquí, en la Comunitat Valenciana, "están instalados en el gobierno de la mano del PP". Por ello, ha insistido: "Alcemos la voz porque el arma más poderosa es el voto".