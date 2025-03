La Diputación de Valencia se aísla del acuerdo de Mazón con Vox

La detonación política que ha supuesto el principio de acuerdo entre el PP y Vox para respaldar los presupuestos de la reconstrucción de Mazón y ganar tiempo político en pleno asedio pueden tener onda expansiva, pero su perímetro parece controlado. Al menos de momento. Todo parece tranquilo en la institución más cercana, la Diputación de Valencia, más allá de la incomodidad evidente que ha provocado. Allí el PP también preside, pero depende como aliado de una formación en las antípodas ideológicas de Vox, Ens Uneix, claramente a disgusto con los debates ideológicos que plantea aquel partido y que tiene en su mano cambiar el signo de ese gobierno en cualquier momento. Anoche, tanto el presidente de la Diputación de Valencia, el popular Vicent Mompó, como su socia de Ens Uneix, la vicepresidenta Natàlia Enguix, se manifestaron públicamente censurando los términos planteados por el partido de Santiago Abascal.

Una de las 24 medidas que exige Vox para cerrar ese acuerdo que da oxígeno a Carlos Mazón ataca una fibra sensible en esta diputación, la promoción del valenciano. “Estem i estarem enfront dels qui menyspreen la nostra llengua, però també de la 'política dels sabuts', aquells que, durant huit anys, han volgut imposar com havíem de parlar, separant al poble del seu valencià. En la diputació ho tenim clar: més inversió i més llibertat per a fomentar-lo, impulsar-lo i protegir-lo. En valencià, clar que sí!”, escribió Mompó en sus redes sociales por la noche.

El mensaje no menciona explícitamente el acuerdo pero puede leerse como una critica uno de los puntos que Vox ha puesto sobre la mesa: el partido de ultraderecha quiere recortar de manera notable el presupuesto de la Acadèmia Valencia de la Llengua, así como reducir también las partidas a la promoción del valenciano. Mazón no se refirió a la lengua propia en su declaración institucional de la mañana, pero sí reivindicó como legado del primer año con Vox en el Consell la ley de libertad educativa, la consulta a los padres y que estos puedan escoger una educación para sus hijos en español. Habrá que ver hasta dónde concede el PP en el proyecto de ley que se presentará este jueves.

De lo que dijeron tanto Mompó como Enguix se desprende, en cualquier caso, que la gobernabilidad de la diputación no está en juego a pesar del giro de Mazón. Ens Uneix, de hecho, ya plantea alternativas para hacer frente a esos recortes desde el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). “Ens Uneix hará frente desde la diputación a los recortes ultra planteados por Vox a la Generalitat, y que van contra las mujeres, el valenciano, la memoria democrática, la lucha contra el cambio climático y las personas migrantes”, señaló el partido en unas declaraciones difundidas a última hora.

“Recortes de carácter fascista”

Enguix, en esa línea, anuncia que impulsará modificaciones presupuestarias para contrarrestar, con los fondos provinciales, los “recortes de carácter fascista que los ultras quieren introducir en las cuentas de la Generalitat”. “Desde Ens Uneix no permitiremos que los ultras de Vox menosprecien a las mujeres o pongan en peligro la vida de las personas migrantes”, ha señalado. Y añade que la diputación aumentará el apoyo al valenciano y a la memoria democrática para contrarrestar los recortes propuestos.

Inversiones en juego

A pesar de que no forma parte del gobierno provincial, Vox es un socio externo necesario para la aprobación de los presupuestos. Al margen del tono duro, Ens Uneix parece de momento garantizar un perímetro de seguridad que aísla a la diputación. Las críticas van a Vox, no al PP. Hace poco, de hecho, Ens Uneix ató con Carlos Mazón una inversión histórica para Ontinyent: la llegada de una facultad de veterinaria de la UV, la primera pública, con unos 50 millones de euros. Ese día, el alcalde de esa ciudad y presidente de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, volvió a descartar una moción de censura con la izquierda tras acudir al acto en el Palau con Carlos Mazón. También acaba de cerrar con el PP un importante acuerdo por el cual los municipalistas han logrado representación en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, así como un puesto en el consejo de administración en À Punt.