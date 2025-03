Las entidades critican a Mazón por "reproducir discursos racistas"

Preocupación. Es la palabra que define el sentir de varias entidades que trabajan con migrantes en la C.Valenciana tras la comparecencia del president Carlos Mazón de este lunes, en la que ha abrazado los postulados de Vox contra los inmigrantes y los menores extranjeros no acompañados. Las ong acusan al president de la Generalitat de "reproducir discursos racistas".

En concreto las entidades acusan al jefe del Consell de dar alas a un discurso racista y a bulos que han demostrado ser falsos, como el de los saqueos los primeros días tras la dana (la enorme mayoría los perpetraron españoles).

"Nos sentimos otra vez como moneda de cambio política, el eslabón más débil al que se le echa la culpa para sacar adelante unos presupuestos", reivindica Ángela Pedraza, presidenta de València Acoge.

Las medidas que Mazón asegura que aplicará en cumplimiento de su acuerdo con Vox en materia de migración son varias.

En materia de inmigración ilegal

Eliminar todas las subvenciones de ONG de apoyo a inmigración ilegal. Ni un euro para ONG de apoyo a inmigración ilegal.

Incorporar una partida presupuestaria para pruebas fiables de diagnóstico de edad de inmigrantes ilegales. Teniendo presente, además, que la Comunitat Valenciana no aceptará ni un mena más.

Reservar una partida para impulsar con VOX un plan de retorno de inmigrantes irregulares.

Jaume Durá, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) asegura que este tipo de discursos, además de alimentar estereotipos nocivos, "criminaliza a la inmigración irregular y regular". Por otra parte, considera que "aumentar las deportaciones" como ha asegurado que va a hacer "excede sus competencias ya que eso es tarea del estado".

"Lo que están haciendo es criminalizar a las personas que menos tienen para sacar un rédito político a cambio", cuenta Durá, que ha remarcado los "peligros" de que el Partido Popular "compre el discurso de la ultraderecha, que atenta directamente contra los derechos humanos".

"No hay relación entre migración y delincuencia"

Mazón ha ligado en su discurso migración y delincuencia, dando aire a algunos bulos como que la mayoría de saqueos en los días posteriores en la dana fueron perpetrados por extranjeros (no es así, fueron en su mayoría españoles). Por otro lado aseguró que la C.Valencian no iba a acoger ni un migrante irregular más derivado por el Gobierno y tampoco ningún menor extranjeros no acompañado.

No se puede relacionar migración con inseguridad o delincuencia. "El porcentaje de migrantes no ha parado de subir en los últimos años, pero no ha aumentado la inseguridad, según las últimas estadísticas del Ministerio del Interior", explica Pedraza.

Para València Acoge son precisamente estas declaraciones las que generan inseguridad y minan la convivencia en los barrios trabajadores donde la presencia de migrantes es mayor. "Los migrantes somos vecinos y vecinas de la C.Valenciana, no nos merecemos señalamientos así", explica.

