El colectivo de víctimas de la dana califica de "miserable" el acto de Mazón con los familiares

El colectivo de familias de las víctimas mortales Dana 29-O se ha mostrado muy crítico con el acto de Mazón de esta mañana, en el que ha recibido a unos pocos familiares de víctimas de la catástrofe del pasado mes de octubre, por primera vez tras casi cinco meses. Así, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, ante el encuentro acaecido por la mañana, han apuntado que «el hecho de que Carlos Mazón haya atendido a cuatro familiares de víctimas, que estaban allí en nombre propio y no representando al colectivo; el hecho de haberles solicitado reuniones en grupos de 4-5 familiares; el hecho de haberse apresurado a sacarlo a la prensa con el titular ‘Mazón pide perdón a las víctimas’, no lo hace si no todavía más miserable». Por ello, el colectivo ha denunciado que el acto de esta mañana pretendía «blanquear su imagen hacia las víctimas y de cara a la sociedad». «Esto no hace más que acrecentar nuestra indignación», han lamentado.

En el mismo mensaje, el colectivo ha insistido en que lo que ha hecho Mazón esta mañana no ha sido pedir "perdón a las víctimas". "No nos vamos a reunir en grupos de cuatro en cuatro, hemos estado muchas veces solicitando que dé la cara y se ha escondido y no, no queremos explicaciones, los hechos hablan por sí mismos", han insistido, antes de apuntar que "lo que le pedimos, lo que le pediremos si decidimos reunirnos que, por supuesto, será el colectivo al completo, es lo que le hemos exigido cada día desde el 29 de octubre: su dimisión".

"Que nos deje comenzar nuestra reconstrucción, nuestro duelo y paz mental, que no podemos asimilar mientras siga ostentando un cargo público que le ha quedado grande", han concluido.