¿Cuándo volverá el sol a València?

Tras unas Fallas anómalas en las que la lluvia no ha dado tregua, esta semana encara su final con un ligero ascenso de las temperaturas pero sin dejar de lado las precipitaciones. Este jueves 20 de marzo las nubes han cubierto el cielo durante toda la jornada, dejando un día nublado y fresco, sobre todo a primera hora de la mañana, sin lluvias y con viento moderado.

El inicio de la primavera no viene acompañado este año de buen tiempo, más bien al contrario. La borrasca Martinho no se ha hecho esperar y dejará una semana de cielos cubiertos y algunas lluvias, aunque con menor intensidad que las que acompañaron las fiestas josefinas. No obstante, las máximas subirán hasta los 22 grados este viernes, y se mantendrán más o menos estables, con ligeras oscilaciones, durante los próximos siete días.

EFE

Martinho da una tregua

El fin de semana se prevé tranquilo, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con los cielos parcialmente cubiertos pero sin precipitaciones. El sábado la jornada transcurrirá estable, con temperaturas de entre 14 y 20 grados. El domingo, sin embargo, aumenta la probabilidad de lluvia hasta un 50% por la tarde y las temperaturas bajarán ligeramente hasta los 17 grados de máxima y 11 de mínima en la ciudad de València.

Será el lunes cuando la borrasca Martinho se hará notar con mayor intensidad en la Comunitat Valenciana. Se esperan lluvias durante la jornada, aunque las temperaturas no variarán respecto al domingo.

¿Cuándo llegará el sol a València?

El martes 25 parece que la borrasca dará sus últimos coletazos con una previsión de lluvias del 60%, para marcharse y dar paso al esperado sol. El miércoles 26 de marzo, con la primavera ya bien entrada, será el primer día en el que brillará el sol, según el pronóstico de Aemet, después de dos largas semanas de inestabilidad. Las temperaturas en esta jornada rondarán los 20 grados y no se esperan cielos cubiertos ni precipitaciones.