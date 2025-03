Avelino Corma, investido Doctor Honoris Causa

El investigador valenciano Avelino Corma ha sido investido Doctor Honoris Causa en la Advanced catalytic processes for using renowable energy sources (ACCESS) por la Università degli Studi di Messina (Italia). La ceremonia de reconocimiento al científico -es cofundador del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro de investigación mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV)- se celebró el pasado 12 de marzo en el Aula Magna de la universidad italiana, en un acto presidido por la rectora de la universidad, Giovanna Spatari; la directora del departamento de Ciencia Química, Biológica, Farmacéutica y Ambiental (ChiBioFarAm), Nunzia Carla Spanò; y el director general del centro, Pietro Nuccio.

Durante el acto, Corma -distinguido con el Premio del Año en los galardones Levante-EMVen la edición del año 2023- impartió una Lectio Doctoralis, la cual llevaba por título "Diseño de catalizadores desde la escala molecular hasta la industrial para crear sostenibilidad". Asimismo, el profesor titular de Química Industrial Gabriele Centi fue el encargado de la laudatio, en la que destacó el papel fundamental del investigador valenciano, en el ámbito de la Química.

Una vida dedicada a la ciencia

El investigador valenciano, nacido en Moncofa en 1951, lleva medio siglo centrado en la investigación de la catálisis heterogénea en el mundo académico, así como dedicado a colaborar con empresas. En su trayectoria, ha trabajado en aspectos fundamentales de la catálisis ácido-base y redox con el objetivo de comprender la naturaleza de los centros activos y los mecanismos de reacción, bases con las que ha desarrollado catalizadores que hoy se utilizan comercialmente en numerosos procesos industriales.

Es, sin duda, uno de los científicos valencianos más reconocidos y valorados internacionalmente por su papel de experto en el campo de los catalizadores sólidos ácidos y bifuncionales. Estos se usan para conseguir productos químicos empleados en el sector energético y para hacer más sostenibles los procesos químicos – trabajando especialmente, en la síntesis y aplicación de catalizadores basados en zeolitas.

Corma ha publicado más de 1.400 artículos de investigación e inventado más de 200 patentes. También ha sido reconocido con premios tan destacados como el European Inventor Award for Lifetime Achievement de la Oficina Europea de Patentes, la Blaise Pascal Medal for Chemistry de la European Academy of Sciences y los premios Príncipe de Asturias, ENI y Spiers Memorial.