El Consell pagará 200 millones más en intereses pese a cubrir menos deuda

La Generalitat se enfrenta a una paradoja a la hora de afrontar el pago de su deuda: pese a que a lo largo de este 2025 el montante total que afronte de su pasivo será menor, el coste de sus intereses será mayor, una cuestión que, por otra parte, prevé repetirse en el próximo ejercicio. Pero ese será un asunto de 2026. De momento, el de este curso en lo que respecta a la deuda se llama 7.139 millones, siendo esta partida la tercera mayor de todo el presupuesto, solo por detrás de la Conselleria de Sanidad y la de Educación.

La buena noticia para las cuentas de la Administración autonómica es que hay menos dinero que vaya a cubrir el pasivo. En concreto, un 10 % menos que en 2024, cuando se presupuestaron 7.948 millones y este montante representaba más de uno de cada cuatro euros del total de las cuentas. No obstante, el problema es que hace un año en ese montante los intereses representaban 923 millones dentro de 7.000 millones de vencimientos por los 1.143 millones que suponen este año, un incremento de 200 millones, pesea a que los vencimientos son 5.981 millones.

Es decir, en apenas 17 meses entre la elaboración de un presupuesto, el de 2024 (presentado en octubre de 2023) y el de 2025, con tres meses del curso ya en marcha, el coste de gestión de la propia deuda pasa de representar el 11 % del pago de esta a suponer un 16 %. Con un pasivo de 60.000 millones y una infrafinanciación crónica a falta de la reforma del sistema, lo que obliga al endeudamiento, un incremento de los intereses (que el año que viene subirá hasta los 1.500 millones) es apretar más la soga sobre el cuello económico de la Generalitat.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, en la comisión Consell-Corts sobre financiación. / José Cuéllar/Corts

No obstante, y según ha desgranado la consellera de Hacienda, Ruth Merino, estos problemas no se solucionarían con la asunción de la deuda que está impulsando el Gobierno central. Merino ha explicado que esta quita solamente permitiría a la Generalitat ahorrarse un 14 % de los intereses del actual presupuesto, unos 150 millones, pero ha insistido en que ese dinero no podría ir destinado a otra parte de las cuentas.

Estabilización de ingresos

A la deuda se llega por un gasto que no es cubierto con los ingresos, un descubierto que se conoce como déficit. Para este año, el objetivo de déficit, el Consell prevé un desajuste del 1,2 %, doce veces más que el techo que marca el Gobierno (0,1). En este sentido, Merino ha negado que se trate de una partida ficticia si bien ha admitido que el diferencial entre una y otra cifra son 1.788 millones, una cifra muy similar al fondo de nivelación que pide la Generalitat para paliar esa falta de recursos del sistema.

Además de este descuadre, el Consell incluye de nuevo partidas de ingresos que difícilmente llegarán, aunque asegura que las cuentas son "realistas". En este sentido, mantiene ingresos de 1.022 millones por la atención sanitaria a desplazados y 347 millones por los pagos de la dependencia, dos líneas que se llevan años reclamando al Gobierno pero nunca llegan. Sumadas estas dos más el desvío del déficit, el desvío es de más de 3.000 millones.

Caída de transferencias

En total, los ingresos corrientes se mantienen prácticamente estables, con una subida de 70 millones, un 0,3 %, al pasar de 21.585 millones a 21.655. En estos, el principal incremento son los impuestos directos, con una subida del 10,7 % al pasar de 6.600 millones a 7.300. Este vendría sostenido principalmente por el IRPF (del que las autonomías gestionan un 50 % tras el reparto del Estado a partir del sistema de financiación), con una subida de 500 millones. También se prevé recaudar más en Sucesiones (32 millones), pero menos en Patrimonio (16).

Donde sí prevé una importante caída es respecto a las transferencias corrientes que caerían de los 3.645 millones a los 2.863, un 21,5 % menos. En concreto, prevé recibir del 2.040 millones de la Administración del Estado por los 2.833 millones que se presupuestaron en 2024, una caída que no la compensan ni mucho menos la previsible subida en Seguridad Socailes (de 692 millones a 703) ni las de fondos europeos. También se reducen ambas en transferencias de capital.

