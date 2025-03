La jueza insiste en que la Generalitat "conocía perfectamente" el desborde del barranco del Poyo tres horas antes de la alerta

La jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana ha notificado un nuevo auto en el que desestima la petición de Emilio Argueso, exsecretario autonómico de Emergencias el 29 de octubre, para recibir aclaraciones sobre los motivos de su citación como investigado, en la que se reafirma la instructora al considerarla "imprescindible". Le insta a recurrir su imputación "a través de los oportunos recursos".

La defensa de quien fuera número dos de la consellera Salomé Pradas, también imputada, alegó la pasada semana que el 112 "no envió ninguna llamada al Cecopi" pese a las más de 19.000 comunicaciones recibidas esa fatídica jornada, algo que la jueza rechaza de plano. En su escrito, Argueso apunta directamente a los técnicos al remarcar que esa falta de información se produjo "pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias, de quien depende orgánicamente, formaba parte del Cecopi".

La magistrada insiste en remarcar que la Generalitat, que recuerda que es "la competente en materia de protección civil a través del 112 Comunidad Valenciana", "conocía perfectamente que el barranco (del Poyo) se había desbordado a su paso por el término de Chiva". La jueza se apoya en algunas de las llamadas gestionadas ese día por el 112, algunas de las cuales ya se han incorporado a la causa, según anuncia.

En concreto, habla de varias comunicaciones mantenidas por vecinos de Chiva que alertaron desde las 17.10 horas de que varios de sus familiares estaban "atrapados" en su casa con "un metro, un metro y medio de agua" y que si salían "se los lleva el río". La Generalitat no envió el aviso masivo a través del Es Alert hasta las 20.11 horas. Y el president Carlos Mazón no llegó al Cecopi hasta las 20.28 horas.

La jueza vuelve a criticar la "ausencia de avisos a la población" emitidos por la Generalitat pese a la "ingente información de que se disponía por la Administración Autonómica, la Aemet, el 112, la CHJ y los medios de comunicación". Por lo que vuelve a insistir en la "inexplicable ausencia de respuesta" del gobierno valenciano de Carlos Mazón.

La "doble importancia" de los audios

La jueza ha vuelto a demostrar en este auto la importancia que concede no solo al testimonio de los familiares de las víctimas que lleva meses recabando sino también a las llamadas al 112. Todo ello días después de la petición de la defensa de Argüeso, que se opone a que se incluyan en la instrucción judicial las cerca de 20.000 llamadas producidas alegando que “van a generar auténtica alarma social, además del daño que puedan generar a las víctimas de la pasada dana”, remarcaba.

“Dichos audios tienen una doble importancia”, dice la jueza en el auto sobre la situación de una familia de Chiva, donde la mujer perdió a su marido y dos de sus tres hijos. A través de los audios, la instructora confirma que la administración autonómica, a través del 112, ya conocía a las 17.10 horas que el barranco se había desbordado en Chiva.

“No pueden salir por la cantidad de agua, se han quedado atrapados dentro de la casa, si salen se los lleva el río”, señala uno de los hijos en una llamada citada por la jueza. Dice una y otra vez: “Es de Chiva, es de Chiva, pertenece a Chiva”. Manifiesta, cuando se le pregunta si necesitan un rescate inminente, “Porque hay un río detrás, que se ha llenado y corre el agua un montón y no pueden salir de la casa”. “No, que les llega el agua por la mitad de la altura de la mesa y no pueden salir”; “No, no, no se los está llevando el río, están dentro de la calle, están que no pueden salir ni nada”, relata el angustioso testimonio recogido en la llamada.

También recoge el auto el testimonio de una hermana de la afectada, que presenció los hechos, “igualmente suplica que manden un helicóptero”. También recalca que están en Chiva en dos ocasiones: Hay una familia que se está ahogando”. En otra llamada dice igualmente que se ha desbordado el río, que hay cuatro personas enganchadas a una ventana, que el río se ha desbordado y en una esquina están cogidas de una ventana.

Tal como recalca la jueza, la información es esencial para conocer tanto el lugar donde se producía la riada (que iría bajando hacia l’Horta horas después) como el momento: La primera de las llamadas en la que se oye al hijo de Elena, se produjo a las 17:10 horas, la última a las 17:30 horas. Las tres llamadas de la hermana tienen lugar a las 17:31, a las 17:39 y a las 17:51 horas.