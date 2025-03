Puig 'reabre' la oficina del expresident con los expertos de la covid

La imagen tiene cierta sensación de deja vu: Ximo Puig presidiendo el encuentro y a su alrededor expertos en salud pública hablando de la pandemia de la covid. Hasta una pantalla con gente entrando por videollamada incrementaba todavía más ese espíritu respecto a lo vivido en 2020 y 2021. La diferencia, no obstante, es que que ahora el coronavirus ya no es una amenaza que obligue al cierre de actividad, que la cita no fue en el Palau de la Generalitat como solía ser habitual y que Puig ya no dirige el Consell, sino que es embajador ante la OCDE.

Puig ha reabierto este viernes la oficina del expresident, el espacio al que tiene derecho tras haber dirigido el Ejecutivo autonómico y que se encontraba sin prácticamente actividad. No lo ha hecho para revivir anécdotas y momentos de antaño, sino para centrarse en cuestiones de actualidad como mostrar la preocupación por el rechazo del Congreso a la creación de una Agencia de Salud Pública así como el peligro del negacionismo científico y climático que avanza en las instituciones; la necesidad de abordar problemas globales con soluciones globales y grandes acuerdos políticos y la inquietud porque la ciudadanía ha tendido a olvidar la experiencia del covid.

Los nombres del encuentro suenan familiares. Los exconsellers de Sanidad Ana Barceló y Miguel Mínguez; el investigador del área de Servicios de Salud de Fisabio, Salvador Peiró; Herme Vanaclocha, anterior subdirectora general de Epidemiología de la conselleria; David Navarro, catedrático de Microbiología; Ricard Meneu, médico investigador en Servicios Sanitarios; Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública en la UMH; Rafael Tabares, catedrático de Psiquiatría de la UV; Joan Romero, catedrático de Geografía Humana; Nuria Oliver, directora de ELLIS Alicante o Pilar Mateo, científica investigadora química.

A lo largo de la reunión se puso de manifiesto que ni es admisible el tacticismo político en cuestiones de Salud Pública, con crítica especial a la no aprobación de la citada agencia por el rechazo de PP, Vox y Junts en la Cámara Baja, ni es aceptable la abdicación de responsabilidades de protección. El "sálvese quien pueda” no debe ser el camino que se prepare para el futuro, incidieron los expertos.

Más Inteligencia Artificial

En ese sentido, se advirtió del origen veterinario y agrícola de algunas enfermedades virológicas que hay que controlar mejor, así como de la necesidad de dotar de recursos suficientes de personal a Salud Pública para retener el talento y perfeccionar la formación específica de los profesionales. Los expertos también abordaron la necesidad de que se aplique la Inteligencia Artificial y la tecnología con una perspectiva social y ética que proteja mejor a la sociedad ante hipotéticas pandemias en el futuro.

Mascarillas y salud mental

Respecto a la gobernanza, se abordó la importancia de profundizar la relación entre política y conocimiento experto. Por ello, coincidieron en reivindicar el valor de la decisión fundamentada en la ciencia y en el conocimiento experto porque, ante situaciones de emergencia, mejora, refuerza y legitima los liderazgos democráticos. También incidieron en cómo cada vez más se penaliza el acuerdo político y cómo eso nos hace más frágiles ante catástrofes.

Urge huir del cortoplacismo político, fortalecer la cohesión de la sociedad civil, poner en valor el acervo de conocimientos aprendidos para sucesivas emergencias y fomentar en el ámbito educativo los valores y las enseñanzas que nos hacen más resilientes ante una pandemia, señalaron. Según pusieron en común los expertos, la oportunidad de mejora que abrió hace cinco años la pandemia –como sí ha sido el mayor uso de las mascarillas en la vida diaria o una mayor preocupación por la salud mental, por ejemplo– no se ha aprovechado plenamente, concluyeron, y es deber de las instituciones competentes asumir ese reto, revertir la situación y acelerar sin demora una ambiciosa estrategia en Salud Pública.