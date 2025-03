José Capilla: "Estamos negociando abrir un campus de la Politècnica en China"

El catedrático José Capilla (València, 1961) fue reelegido el 12 de febrero, con el apoyo de dos de cada tres votantes, para continuar seis años más timón de la Universitat Politècnica de València (UPV). En esta entrevista desgrana sus planes de futuro para la segunda universidad más grande de la Comunitat Valenciana que, desde junio de 2021, se mantiene en el ‘ranking’ de Shanghái como la primera politécnica de España y que es todo un referente internacional en innovación.

¿Qué retos plantea el nuevo mandato único de seis años?

Hay que verlo como una ventaja. Es una enorme oportunidad porque hay muchas cosas en una universidad, como en cualquier institución, que requieren periodos más largos de los 4 años. En mi caso, ya viniendo de una legislatura previa, vamos a poder ir rápido y, por tanto, creo que tras casi 4 años en los seis que tenemos por delante vamos a poder llevar a cabo una transformación muy importante de la Politècnica.

¿Cuáles serán las claves?

Es una transformación necesaria porque el sistema universitario ahora mismo está sometido a unos escenarios muy cambiantes, como es el caso de Inteligencia Artificial (IA), y, por otra parte, la relación con el entorno empresarial tiene que ir a más y debemos profundizar en la formación dual de nuestro alumnado. Somos una universidad pionera en esta manera de formar a estudiantes con un contacto mucho más próximo con los problemas y la práctica profesional a la que luego se van a enfrentar.

El rector de la Politècnica durante un momento de la entrevista. / Fernando Bustamante

¿En qué beneficia al alumnado la formación dual?

En ella la formación docente que recibe el estudiante incorpora tareas en las que resuelve problemas, que son reales y que están ocurriendo en la industria. Esto es una enorme ventaja no solo para el alumnado porque va a tener ya una formación y una visión clarísima de lo que se va a encontrar en el mercado laboral, sino también para la empresa, que tiene la oportunidad de contribuir con sus necesidades al perfilado final de dicha formación.

¿Cómo están respondiendo las empresas valencianas?

Tenemos socios en la industria que creen y apuestan por este modelo en el que ganan todas las partes: primero los estudiantes, desde luego gana la Universidad porque da una formación más actualizada y también la empresa, porque contribuye a formar esos perfiles más próximos a la realidad del momento, que es muy cambiante.

Más de una quinta parte de su alumnado de grado es extranjero, y también cuatro de cada 10 de los de máster. ¿Para avanzar en internacionalización ofertarán todos sus másteres en inglés al igual que otras universidades de la UE?

Está claro que cuanta más oferta en inglés tengamos, mejor. Por ello vamos a apostar por incrementarla y reconocer al profesorado el esfuerzo que eso conlleva. Pero, en nuestro caso, no tendría sentido que todos los másteres fueran íntegramente en inglés, pues tenemos una cantidad impresionante de estudiantes del entorno iberoamericano que van buscando la oferta en castellano o español. Por tanto, nuestra internacionalización debe ser compatible primero con la docencia en valenciano, que es nuestra lengua cooficial, y también con el castellano, pues el ámbito iberoamericano es fundamental.

¿Y esa internacionalización incluye expandirse a otros países?

Estamos mirando muy directamente al entorno asiático porque en este momento sus universidades han alcanzado ya un nivel altísimo en investigación. Quieren colaborar con la Politècnica, pues tienen cosas que aprender de nosotros y nosotros también de ellas. En concreto, China ha hecho una apuesta impresionante por mejorar su sistema universitario y se ven los resultados. Hemos encontrado socios con los que estamos negociando una posible presencia física con un campus de la UPV en China. Desde luego apostamos por universidades que estén en el top 100 o 200 del mundo y, sí son mejores que nosotros en esos rankings, mejor para todos. Mantuve una reunión sobre este tema con el ministro chino a finales del año pasado y no hace mucho estuvo en aquí en el rectorado el embajador chino. Por tanto, se está trabajando muy seriamente y con muy buenas perspectivas.

El rector Capilla en el balcón de su despacho, con los jardines del campus de Vera al fondo. / Fernando Bustamante

¿Qué supondrá para la UPV dar ese salto al gigante asiático?

En estas negociaciones ambas partes tienen que ganar. En este momento, China tiene muchos recursos económicos para invertir en este tipo de proyectos. ¿Qué tenemos nosotros? La lengua y una universidad a la que se están dirigiendo muchas entidades universitarias chinas por nuestro nivel y por nuestro reconocimiento en los rankings internacionales, en particular, el de Shanghái, que es chino. Por tanto, podemos desde montar laboratorios conjuntos y colaborar en investigación, hasta generar itinerarios para estudiantes. En principio estamos pensando en atraer alumnado, no únicamente chino, que pueda estar un tiempo en una universidad china y también en los campus de la UPV. Es decir, establecer titulaciones reconocidas por ambas partes, lo cual es complicado. Por ello estamos hablando primero de títulos reconocidos por China y, luego, hacer el recorrido para que sean reconocidos aquí.

La nueva estrategia de defensa europea apuesta por desarrollar tecnología militar propia ¿Cómo universidad tecnológica puntera esperan un aporte de fondos extra?

Entiendo que así lo esperan todas las universidades que trabajan en campos relacionados con el ámbito de la defensa. He sido invitado como rector, ya hace un tiempo, a reuniones para conocer mejor la estrategia industrial militar española porque en la UPV hay líneas de investigación que tienen que ver con eso y también se han generado empresas que trabajan en el sector. Por tanto, será una enorme oportunidad y, en la medida que podamos, desde la Politècnica contribuiremos lo mejor posible dentro de lo que son los principios éticos obvios que asumimos como institución.

El rector de la UPV, José Capilla, durante la entrevista al lado de las banderas de la Comunitat Valenciana y la Politècnica. / Fernando Bustamante

Las políticas negacionistas y antiinmigración de Trump empiezan a expulsar talento de las universidades americanas ¿Esto podría ser beneficioso para la UPV?

No descarto que a lo mejor podamos recibir algún investigador de las universidades de EE UU, que tienen científicos de todo el mundo. Desde luego facilitaremos al máximo la acogida. No obstante, de momento, no me planteo lo que ha hecho una universidad francesa que ha sido noticia estos días por crear un programa para atraer dicho talento. Pero, las puertas de la Politécnica, desde luego, están absolutamente abiertas y tenemos mecanismos para atraer capital humano de referencia e integrarlo en nuestros ámbitos de investigación.

En la admisión para el próximo curso estrenan un grado en IA, el único en todo el sistema público universitario valenciano específico en este campo, y lo hacen con 150 plazas repartidas entre València y Alcoi. ¿Qué acogida esperan?

Es un ámbito que está en total efervescencia y del que no sabemos hasta dónde va a dar de sí, pero seguro que muchísimo. Transformará profesiones, eliminará tareas y creará nuevas oportunidades. Por tanto, debemos estar implicados en primera línea y tenemos grandes esperanzas en este grado en Inteligencia Artificial, que además va a tener una evolución muy rápida al igual que las distintas tecnologías de este campo.

Los nuevos edificios prometidos por Capilla en su programa electoral resaltados en azul oscuro sobre una figuración del campus de Vera. En primer plano, a la izquierda el aulario sobre el actual Conservatorio Superior de Danza, y a la derecha la Torre UPV en la esquina junto a la rotonda de la V-21. / Levante-EMV

La antigüedad media de los edificios del campus de Vera supera los 25 años. ¿Qué prepara para su modernización?

Trabajamos en un plan director de infraestructuras con 100 millones de inversión a 10 o 15 años vista para afrontar renovaciones muy profundas y readaptar los espacios docentes a las nuevas necesidades de enseñanza presencial y online de una manera flexible, y dar respuesta también a la demanda de espacios de investigación y de alojamiento de empresas, pues hemos perdido oportunidades importantes por falta de espacio.

En su campaña al rectorado prometió un gran edificio que será el emblema de la Politècnica del futuro y que alojará una residencia estudiantil, la Torre UPV. ¿Ya está negociando los permisos con el Ayuntamiento de València?

Conversaciones ya ha habido y, en breve, voy a solicitar una reunión para tratarlo de una manera más formal porque tenemos ya varios inversores. En esa zona hay edificabilidad para poder elevar una torre de 20 pisos, pero no obstante es una actuación singular que tiene que ser tratada y aprobada por el ayuntamiento, que obviamente estará interesado no solo porque se cumpla la legalidad, sino porque será un edificio emblemático para la ciudad.

Figuración de la futura torre UPV en el programa electoral del rector José Capilla. / Levante-EMV

De cara al futuro parque empresarial de la Politècnica plantearon al consistorio la posibilidad de ocupar las cocheras de la EMT colindantes con el campus de Vera. ¿Hay algún avance?

Esto pasaría por trasladar esas cocheras y ahora mismo no hay un espacio en la zona norte de Valencia donde reubicarlas. Lo que hemos propuesto al ayuntamiento es integrar dichas cocheras dentro de una estructura que pueda dar alojamiento a espacios para empresas e incluso a un laboratorio que no sea tecnológicamente muy complicado y, en principio, la respuesta es positiva.

