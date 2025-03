Cuándo serán y cómo ver desde València los cuatro eclipses de Sol que nos esperan

Hace más de un siglo, desde 1912, que desde la Península Ibérica no se ha visto ningún eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico de masas en el que el día se sumerge en la noche al tapar por completo la Luna el disco solar. Esta sequía toca a su fin con un insólito tren de hasta cuatro eclipses solares en menos de tres años visibles desde la Comunitat Valenciana en el que se sucederán los tres tipos de eclipses de Sol que existen: parcial, total y anular

A la cabeza de este inaudito convoy de eclipses ibéricos llega ya este sábado 29 de marzo uno de carácter parcial. Le siguen dos totales en menos de un año: el miércoles 12 de agosto de 2026 y el lunes 2 de agosto de 2027. El vagón de cola pasará el miércoles 26 de enero de 2028 en forma de eclipse anular, que se da cuando la Luna a pesar de estar perfectamente alineada con el Sol no llega a taparlo en su totalidad al encontrarse más alejada de la Tierra que en el caso de un eclipse total y, por tanto, deja un anillo brillante rodeando el disco lunar.

Así se veran desde València los cuatro eclipses de Sol de los próximos tres años / timeanddate.com / Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Desde el Observatorio Astronómico de la Universitat de València (OAUV), los astrónomos Amelia Ortiz, Fernando Ballesteros y Alberto Fernández, este último científico del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), llaman a la precaución ante este carrusel de eclipses solares al insistir en que observar directamente el Sol sin protección "es muy peligroso para la vista, pues puede causar lesiones graves e irreversibles en la retina".

Dos adolescentes con gafas de eclipse observando el eclipse total de Sol del año pasado en EE UU. / Alan Warren/ AP

"Ni radiografías, ni cristales ahumados"

Advierten de que "ni radiografías, ni cristales ahumados, ni gafas de sol convencionales ofrecen protección alguna". Ni tan siquiera recomiendan las llamadas gafas de eclipse, aquellas cuyo filtro solar al cumplir el estándar ISO 12312-2 deja pasar solo el 0,003 % de la luz y, por tanto, la reducen en un factor superior a 30.000 veces. "Tienen que estar en perfecto estado, pues si se rayan o degradan dejan de ser seguras", alerta Fernando Ballesteros.

Alberto Fernández recuerda que al día siguiente del gran eclipse total de Sol del 8 de abril del año pasado, el único de este siglo XXI en el que la totalidad fue visible en México, EE UU y Canadá a la vez, "se dispararon las consultas al Dr. Google sobre ‘dolor de ojos’ o ‘no veo bien’".

Vista del eclipse de sol en Eagle Pass, Texas (EEUU). / AP

Por todo ello Amelia Ortiz considera que "lo mejor y más seguro es la observación indirecta, mirar la sombra del Sol bajo las hojas de los árboles, o simplemente crear una cámara oscura casera con una cartulina o un cartón agujereado que nos permita proyectar la imagen del Sol sobre una pared a la sombra".

La forma más fácil y segura de ver un eclipse es hacer una cámara oscura con dos cartulinas y mirar su sombra. / The Standford Solar Center

En este juego de proyecciones se puede usar hasta incluso una espumadera de cocina, que nos regalará múltiples imágenes del eclipse, o un espejo plano de mano cubierto con un papel al que se ha recortado un pequeño agujero.

Con una espumadera se pueden proyectar decenas de soles en el suelo y ver el eclipse con total seguridad. / Joy NG/ NASA

El próximo sábado llega el primero

El eclipse parcial de este sábado 29 de marzo, según la web especializada en eclipses timeanddate.com, en València comenzará a las 10.54 horas y finalizará a las 12.31 horas, alcanzando su punto máximo a las 11.42 horas cuando la Luna oculte una cuarta parte del diámetro del Sol. Al producirse por la mañana, el Sol estará a bastante altura en el cielo y su observación será sencilla. Donde mejor se apreciará el mordisco de la Luna al astro rey será en Galicia, al tapar dos quintas partes del diámetro solar.

El más espectacular de este póquer de eclipses solares será el del miércoles 12 de agosto de 2026, que se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular. En el caso de la Comunitat Valenciana se verá como total en toda la provincia de Castellón y en la mitad norte de la de Valencia, mientras que al sur del eje Cullera-Requena se observará como parcial.

El problema es que el máximo del eclipse, cuando la Luna cubra el Sol por completo y la oscuridad sea total, se producirá a las 20.22 horas y, por tanto, "el Sol estará muy bajo, cerca de la línea del horizonte, con lo que para observarlo (con todas las precauciones posibles) habrá que subirse a lugares altos, y la fase final parcial no la veremos al tener lugar después de la puesta del Sol", detalla Amelia Ortiz. El eclipse comenzará a las 19.38 horas y terminará a las 21.24, pero los últimos 23 minutos nos los perderemos porque al haberse puesto el Sol a las 21.01 horas, ya estará por debajo del horizonte.

La astronoma Amelia Ortiz, en al 'Aula del Cel' del Observatorio Astronomico de la Universitat de València. / Miguel Angel Montesinos

Desde la Serra d'Irta a la Mola d'Ares

La línea de totalidad del eclipse cruzará el territorio valenciano desde la Serra d’Irta hasta la Mola de Ares, por lo que municipios como Alcalà de Xivert, Albocàsser, Tírig, Catí y el Portell de Morella estarán entre las localidades de España donde más tiempo durará la oscuridad: 1.40 minutos. En Castelló de la Plana la totalidad será de 1.34 minutos y de justo un minuto en València, mientras que en Requena apenas durará 17 segundos y en Cullera 14.

El segundo eclipse solar ibérico total, el del lunes 2 de agosto de 2027, será parcial en el caso de la Comunitat Valenciana, pues la zona de totalidad en territorio español se limita a Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, gran parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de las provincias de Granada y Almería. En Ceuta la oscuridad total durará casi cinco minutos y en Cádiz cerca de tres. Donde mejor se observará es en Egipto, concretamente en Luxor, lugar en el que la totalidad se prolongará 6.22 minutos. Por lo que, a más de dos años vista, ya se ofertan viajes para ver el eclipse desde los templos de Karnak por entre 5.000 y 6.000 euros.

En València, aunque será parcial, la Luna tapará en casi toda su totalidad el disco solar al dejar sin cubrir tan sólo una décima parte del diámetro del disco solar en el momento máximo del eclipse, a las 10.54 horas. Al ser por la mañana, empezará a las 9.47 horas y terminará a las 12.08. el Sol estará a bastante altura sobre el horizonte y, por tanto, será muy apreciable. No obstante, Alberto Fernández, explica que "los eclipses de Sol que para el observador no son totales, al no haber ausencia total de luz, el oscurecimiento es menos perceptible porque al producirse de forma gradual el ojo humano se adapta a la falta de luz".

Un eclipse anular para empezar 2008

El eclipse anular del miércoles 26 de enero de 2028 también llega con la etiqueta de espectacular, pues será el primero visible desde la Península Ibérica en 23 años (el último data de 2005). En València comenzará a las 16.39 horas y terminará a las 18.13 horas. La fase de anularidad, en la que la Luna tapará el astro rey a excepción de una décima parte del diámetro del disco solar, nos regalará un anillo de fuego a las 17.56 que perdurará durante 7 minutos y dos segundos. Sin embargo, apunta Amelia Ortiz, "como es enero, cuando los días son muy cortos, el Sol estará ya muy bajo sobre el horizonte".

El día no volverá a sumirse en la oscuridad total en territorio valenciano hasta el año 2180

Para poder observar otro eclipse total desde la Península Ibérica, habrá que esperar un cuarto de siglo, hasta el 12 de septiembre de 2053. La totalidad solo alcanzará al sur de la provincia de Cádiz, durando 1.33 minutos en Tarifa. En el caso de la Comunitat Valenciana la espera será eterna, más de un siglo y medio, pues no llegará hasta el 17 de noviembre del año 2180 y la totalidad será visible en toda la provincia de Castellón, situándose su máximo en el eje entre Benicarló y Palanques, alrededor del cual la oscuridad total durará tres minutos y 7 segundos, mientras que en Castelló de la Plana será de 2.29 minutos y de 1 minuto y 8 segundos en Almenara.