Ayuso avala el pacto de Mazón con Vox: "Confiamos que siga reforzado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes el pacto del president de la Generalitat, Carlos Mazón, con Vox para aprobar los presupuestos autonómicos, y ha evitado echar "sal" y "gasolina" a su gestión "en una situación tan delicada", convirtiéndose de nuevo en un escudo para el jefe del Consell, con quien ha mostrado sintonía en numerosas ocasiones.

En un desayuno organizado por Europa Press este lunes, Díaz Ayuso ha dicho que ella pactó con Vox en el pasado y no es "el fin del mundo", y no entiende por qué es necesario buscar constantemente "la división o no la división" entre presidentes autonómicos, cuando en el Gobierno, ha dicho, "se están todo el día matando en público, entre ellos, que se boicotean".

Carlos Mazón, junto a Isabel Díaz Ayuso en València en la sesión de investidura del primero. / Rober Solsona

Según Díaz Ayuso, lo de Mazón es "una anécdota para lo que tiene el Gobierno de España", pero desde la Moncloa "saben correctamente mover los focos para que nos toque siempre a los mismos hablar de lo mismo". Y ha añadido que quiere que la Comunitat Valenciana "salga adelante, que se recupere, que cuente con el resto de las comunidades autónomas, porque Valencia es España".

"Lo que ocurra ahora en València, nos ocupa también en la Comunidad de Madrid y nosotros no vamos a estar echando ni sal ni gasolina a una situación tan delicada", ha afirmado, y ha confiado en que el Gobierno de Mazón "siga reforzado, siga para adelante, cuente con todos".

"Y que el galgo de Paiporta ayude también de vez en cuando, en lugar de estar, como siempre, intentando mediáticamente olvidar a los valencianos y retorcer la verdad", ha dicho Díaz Ayuso, en alusión a Pedro Sánchez, cuando tuvo que abandonar el municipio valenciano en su visita junto a los reyes tras el paso de la dana, debido a los intentos de agresión por parte de algunos vecinos.