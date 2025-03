Bebés sin nacionalidad: ni tarjeta sanitaria ni ayudas para la guardería

Marlon y Ángel Gabriel nacieron en agosto de 2024, con apenas unos días de diferencia. Sus familias no se conocen y, sin embargo, comparten desgracia y destino: el registro civil les niega la nacionalidad española y el país de sus madres (Colombia) les niega la nacionalidad colombiana por haber nacido en el extranjero. Así que ni españoles ni colombianos. De hecho, no tienen nacionalidad. Y ya tienen 6 meses.

El Código Civil español establece "la nacionalidad por presunción" para casos como el de Marlon y Ángel Gabriel es decir "cuando el país de origen de los padres no se la concede a sus hijos o hijas si nacen en el extranjero", entre otros supuestos.

Sin embargo, 28 asociaciones han denunciado que tres registros civiles valencianos (el de València., Mislata y Burjassot) rechazan inscribir con nacionalidad española por simple presunción a bebés porque sus padres no tienen la documentación en regla. Así que, si no hay NIE (DNI para los extranjeros) o permiso de residencia no hay nacionalidad para unos bebés que se convierten en apátridas ante la indignación de sus familias y de las entidades sociales que trabajan con ellas. "La apatridia implica sufrir todo tipo de restricciones para acceder a derechos fundamentales como la educación, atención sanitaria, empleo y libertad de circulación", explican desde Valencia Acoge, una de las asociaciones denunciantes.

Erika llegó hace tres años a Valencia, con su hija de 4 años. "Mataron a mi marido en Colombia y nos estaban persiguiendo. Nosotras íbamos a correr la misma suerte así que huimos", explica la mujer. Sin embargo, Erika se ha visto obligada a dejar sin concluir su solicitud de asilo. "Todo eran problemas. Primero para conseguir la cita, luego para formalizar la petición... Largas colas de madrugada con mi niña pequeña... y al final desistí", explica la mujer, de 35 años. En València le esperaba un futuro complicado, pero también le esperaba el amor. Marlon nació fruto de ese amor con una nueva pareja, pero su madre sigue sin explicarse cómo es posible que en España le nieguen la nacionalidad. A efectos prácticos no ha podido conseguir la tarjeta sanitaria para su bebé. "No me tramitan el SIP y cada vez que voy a las revisiones tengo problemas en el centro de salud. Me atienden pero dice que lo tengo que arreglar ese tema de la tarjeta pero ¿cómo lo hago?", explica.

Erika Andrea muestra la solicitud de nacionalidad española por presunción para su hijo Marlon. / Germán Caballero

La mujer relata que nadie le informó de que su solicitud había sido denegada. Cuando meses después seguía sin respuesta se acercó al registro civil de Mislata y ahí le confirmaorn que su solicitud había sido denegada y su hijo se quedaba en un limbo legal que le deja sin derechos. "También se debe saber que en el registro civil sólo dan 10 números en todo el día para atención sin cita previa. Eso significa que tuve que hacer cola a las 6 de la madrugada, con mis hijos pequeños, por cuando fue a las 8 me quedé sin número. Y todo para que me dijeran que mi hijo se queda sin nacionalidad", explica.

Lo mismo le ocurrió a Ana Sofía. Ella, también colombiana, llegó a España recién cumplidos los 18 años. Meses antes había venido de madre. Su hijo, Ángel Gabriel tampoco tiene nacionalidad, pero sin embargo, sí tiene tarjeta SIP. Lo que le niegan, en su caso, es la gratuidad para la escuela infantil así que dejarlo en la guardería tiene un coste para la familia que roza los 450 euros entre la cuota y el comedor, un imposible para la familia.

Ana Sofía, con su bebé Ángel Gabriel, que nació el 10 de agosto de 2024. / Germán Caballero

"Viajamos hasta Madrid para conseguir en el consulado una documentación que nos pedían...y ni aún así hemos podido inscribir al bebé con nacionalidad española. Pero en Colombia no lo reconocen porque ha nacido aquí. Cuando me dieron la hoja para pedir la nacionalidad por presunción no ponía nada del permiso de residencia ni del NIE. Nosotros estamos en proceso de regularización pero ahora todo se complica para el bebé hasta que eso esté resuelto".

Las dos mujeres lametan la vulneración de derechos de sus bebés y siguen sin comprender cómo es posible que un bebé sea inscrito sin pertencer a ningún país, sin nacionalidad alguna a pesar de haber nacido y de estar inscrito en un territorio.