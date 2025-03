El Consell elimina el blindaje del Botànic que obligaba a ampliar fondos para ayudas sociales

En los presupuestos se destina determinada cuantía para prestaciones como la ayuda a la dependencia o la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) pero cuando se agote la partida puede que no haya más. No será así en 2025, pero esta puede ser la realidad a futuro. Y es que el Consell ha suprimido el "blindaje" que suponía que, por ley, las ayudas sociales deban ser abonadas (haya o no crédito previsto) tras figurar como un "derecho subjetivo" del ciudadano como lo es el derecho a la Educación o a la Sanidad.

Los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2025, presentados la semana pasada tras un acuerdo entre el PP y Vox, contemplan un aumento del 18,6 % para el pago tanto de la Renta Valenciana de Inclusión como de las ayudas a la Dependencia. Ahora bien, el acuerdo tiene letra pequeña, ya que la ley de acompañamiento (es decir, el proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera; y de organización de la Generalitat de 2025) suprime el "blindaje" introducido por el Botànic en 2017 para que la partida para estas prestaciones se ampliara las veces que fueran necesarias y con el crédito suficiente para pagar a todas y cada una de las personas que tengan derecho a percibirlas. Y no por voluntad política, sino por ley.

Y así, al eliminar todas las referencias a la condición de créditos ampliables en las prestaciones sociales, se abre la puerta a que el Consell (en documentos futuros) no incluya la obligación de ampliar crédito ni de pagar prestaciones cuando los fondos se agoten.

Así, una de las puntas de lanza del Botànic, con Mónica Oltra como responsable del área social, pasa a ser historia y vuelve a la casilla de salida de créditos y partidas que se pueden (o no) ampliar, pero que ya no cuentan con la obligación "legal" de hacerlo. "Ese es el matiz: eliminar los créditos ampliables en servicios sociales de la ley de acompañamiento y no es baladí", aseguran fuentes de la oposición y de los sindicatos, que no han tardado en reaccionar.

Un "perjuicio sin precedentes"

"La ley de acompañamiento suprime y deja sin contenido el artículo 44 (relativo a los créditos de la Generalitat) de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de Renta Valenciana de Inclusión. En este artículo se indica que 'los créditos destinados a satisfacer el pago de las prestaciones económicas reguladas en esta ley tendrán el carácter de créditos ampliables en el presupuesto de la Generalitat'. Eliminar este artículo supone poner fin al carácter de crédito ampliable en este tipo de prestaciones económicas y supone que el derecho de las personas solicitantes queda sometido a la existencia de crédito suficiente", explica la secretaria general de UGT Serveis Públics, Mayte Montaner. Y añade: "esta modificación se completa con la que se plantea en el artículo 32 de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos sobre prestaciones garantizadas al vincular directamente el derecho subjetivo con la existencia de créditos ampliables".

Por ello, desde UGT considera que estos cambios suponen un "perjuicio sin precedentes" para el conjunto de la sociedad valenciana al "mermar sus derechos de protección social: los derechos dejan de ser subjetivos y quedan subordinados a la voluntad de la Administración de poner más o menos dinero para costearlos".

El círculo se cierra con la eliminación del apartado segundo del artículo 105 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana "al borrar la obligación de que en la ley de presupuestos de cada año se garanticen estas prestaciones". De esta manera, quedará a la voluntad del gobierno incluirlo o no en las cuentas públicas. Ese es el quid de la cuestión.

Un pacto del PP y Vox "que abandona a los vulnerables"

La coportavoz socialista de Servicios Sociales en Les Corts, Silvia Gómez, explica que "eliminar la condición de créditos ampliables" de la ley de acompañamiento a las cuentas de 2025 y que estaba blindada por la Ley de Servicios Sociales Inclusivos y la ley de la Renta Valenciana de Inclusión implica "fulminar el blindaje legal de las prestaciones sociales para los más vulnerables, que en un futuro podrían quedarse sin ayudas si se acaba la partida presupuestaria".

Así, Gómez acusa a la vicepresidenta Susana Camarero de "eliminar el blindaje legal a los servicios sociales valencianos", un blindaje que pretendía "que todos los valencianos pudiesen acceder a unos servicios sociales dignos y de calidad".

"Presupuestos denigrantes"

"Son unos presupuestos denigrantes para la Comunitat Valenciana, que siempre ha demostrado ser solidaria. PP y Vox quieren volver a su modelo de política social que tanto les gusta, el modelo de la caridad, y tirar por tierra todos los avances conseguidos con el Gobierno de Ximo Puig", concluye Gómez, tras lamentar "el Pacto del Ventorro con la ultraderecha para que Mazón se siga aferrando al sillón sea a costa de abandonar a los más vulnerables".