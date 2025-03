El eterno candidato alternativo a rector lanza una campaña a favor del voto electrónico en la Universitat de València

El dos veces candidato alternativo a rector de la Universitat de València (UV) y catedrático de Astronomía y Astrofísica, Vicent J. Martínez, ha iniciado una campaña para que el Estudi General implante el voto telemático en las elecciones al rectorado que, salvo adelanto, deben celebrarse entre febrero y marzo del próximo año, cuando expire el segundo y último mandato de la actual rectora, Mavi Mestre. La UV, la mayor y más antigua universidad valenciana con alrededor de 36.000 alumnos y 525 años de historia, es la única de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana que aún mantiene el voto presencial.

Seguimiento del escrutinio telemático de las elecciones a rector de la UPV del pasado 12 de febrero. / Germán Caballero

Martínez, que ha iniciado su campaña por el voto telemático a través de una carta a la Secretaría General de la UV, explica en la misiva que ha distribuido entre la comunidad universitaria que "son muchas las universidades de nuestro entorno que usan, desde hace años, el voto electrónico en este tipo de elecciones, pues las ventajas son evidentes". Entre ellas cita que "la persona interesada puede votar en cualquier momento, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo electrónico que cumpla con los mínimos requisitos". Además, añade que "el proceso de votación y el proceso de recuento (escrutinio y publicación de los resultados) son mucho más rápidos y seguros, y se hace innecesario el voto anticipado presentado a través de otra persona".

La rectora Mavi Mestre, votando en las últimas elecciones al rectorado de la UV el 1 de marzo de 2022, a las que concurrió en solitario. / J. M. López

Sostenibilidad medioambiental

El catedrático subraya que "la votación electrónica contribuye a la sostenibilidad medioambiental, puesto que permite una reducción del uso de documentos en papel como papeletas y sobres, listas con el censo electoral..." El adiós al papel también se traduce "en un ahorro económico, una reducción de costes que es considerable si a ella sumamos que con el voto telemático los recursos de personal que se precisan para desplegar los comicios son mínimos al solo hacer una única mesa electoral", reitera Martínez. En este sentido, el informe que aprobó en 2016 el Consejo de Gobierno de la UPV para implantar el voto telemático concluía que "teniendo en cuenta el coste de las elecciones con voto presencial, la inversión en el voto electrónico estaría amortizada en 2 años, como máximo".

La rectora de la UA, Amparo Navarro, votando telemáticamente en las elecciones del pasado 28 de noviembre en las que resultó reelegida. / Héctor Fuentes

¿Cómo votan las universidades valencianas? La universidad valenciana pionera en eliminar las urnas y las papeletas en las elecciones al rectorado fue la Politècnica de València (UPV). Lo hizo el 4 de mayo de 2021 en el proceso electoral que aupó al actual rector, José Capilla, a su primer mandato. En total la UPV suma ya tres votaciones telemáticas en los comicios al rectorado, pues esa primera de 2021 incluyó una segunda vuelta, y la tercera hace menos de un mes en la reelección de Capilla para los próximos seis años. La segunda en adoptar el voto electrónico fue la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló de la Plana. Lo hizo el 11 de mayo de 2022, en las votaciones en las que fue reelegida la actual rectora Eva Alcón, para su segundo y último mandato de cuatro años que finaliza, por tanto, en 2026. No obstante, en 2018, en las primeras elecciones que ganó Alcón, la UJI ya introdujo de forma parcial la papeleta electrónica en el voto anticipado. Las últimas en implantar el voto electrónico han sido la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elx, el 22 de marzo de 2023 en los comicios en los que el rector Juan José Ruiz fue reelegido para su segundo y último mandato de cuatro años, y la Universidad de Alicante (UA), que lo estrenó el pasado 28 de noviembre la reelección de la rectora Amparo Navarro para el nuevo mandato único de 6 años introducido tras la reforma universitaria desplegada en la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Un ahorro de 20.000 euros

Fuentes de la Politècnica detallan que en el caso de esta universidad el salto al voto telemático "supone un ahorro estimado de no menos de 20.000 euros" en cada elección al rectorado. El grueso del coste son los más de 14.000 euros en miembros de mesas electorales de estudiantes, de personal docente e investigador y de personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Ptgas), colaboradores y delegados.

Siguiendo el recuento del voto telemático del "supermartes" electoral de la UPV el pasado 12 de febrero desde el campus de la Politècnica en Alcoi. / Juani Ruz

Por otro lado, cifran en 3.000 euros el gasto en impresión de papeletas y en otros 2.000 los costes del traslado y custodia de urnas, mamparas y el resto de mobiliario que precisa el proceso electoral. A esto hay que añadir el coste del personal de administración y servicios que la universidad moviliza en cada proceso electoral y, por tanto, no están desarrollando su trabajo ordinario.

Las 9 universidades públicas catalanas comparten plataforma telemática En el resto de España las universidades públicas presenciales ya llevan más de una década eligiendo a sus rectores a través del voto telemático. Una de las primeras fue la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que dijo adiós al voto presencial en 2012. En el caso de Cataluña, las 9 universidades públicas a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) han constituido una plataforma de voto por internet permanente (E-Vot) en la que realizan todos sus procesos electorales. Está financiada por la Generalitat de Cataluña, que considera este proyecto como un primer paso hacia la introducción del voto electrónico en las elecciones autonómicas. Igualmente, las tres universidades públicas de Galicia también crearon un consorcio para impulsar de forma compartida el voto electrónico.

"Hay tiempo de sobra"

Martínez explica que ha decidido impulsar esta campaña ahora porque "falta un año para las elecciones y hay tiempo de sobra para poner a punto el procedimiento telemático con garantías". El catedrático busca adhesiones a esta iniciativa a través de la cuenta de correo de Pren la paraula, el movimiento que aglutinó para optar al rectorado de la UV.

Preguntado por si esto es un primer paso en su tercer intento por lograr el birrete negro, después de que en 2014 no pudiera dar la sorpresa en las votaciones en las que el rector Esteban Morcillo logró su reelección y en 2018 le aguantara el pulso a Mavi Mestre forzando una segunda vuelta que acabaría ganando la catedrática de Oliva por casi seis puntos de diferencia en el voto ponderado, no oculta que su intención es "trabajar todo lo posible para que haya una lista alternativa a la candidatura oficialista". En este sentido, recuerda que de los cinco rectores que se han sucedido en la UV en los últimos 41 años "solo uno, Ramón Lapiedra, no formaba parte del equipo rectoral saliente".

Vicent J. Martínez y Mavi Mestre en 2018, justo en el momento de conocerse en resultado de la segunda vuelta de las elecciones en las que la catedrática de Oliva se convirtió en la primera rectora de la Universitat. / Miguel Angel Montesinos

No obstante, Martínez, en principio, descarta volver a ser cabeza de cartel: "creo firmemente en la renovación generacional, e igual que cuando competí con Mavi Mestre en 2018 se decía que ya tocaba una rectora, pienso que ahora es el momento de que el profesorado más joven lidere el cambio que necesita nuestra universidad".