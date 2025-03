El Senado inicia la investigación sobre la dana con críticas de expertos a la coordinación

Juan Bautista Marco Segura, profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València, tiene desde este lunes por la mañana un nuevo elemento que añadir a su currículum: ser el primer compareciente en una de las tres comisiones de investigación parlamentaria que se van a celebrar en los próximos meses en el Senado, el Congreso y las Corts, cada una con sus mayorías o lo que es lo mismo, con sus sesgos, foco sobre posibles citados y tiempos.

El profesor de la UPV ha estrenado este lunes un espacio en la Sala Clara Campoamor del Senado por el que se prevé que en próximas jornadas pasen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. O esa es la idea según el plan de trabajo aprobado en la Cámara Alta por el PP, donde tiene mayoría absoluta. Pero los representantes políticos llegarán más adelante. De momento, el disparo al aire lo han dado los expertos en obras hidráulicas como ingenieros y arquitectos.

El primero ha sido así Juan Marco, propuesto por el PP. En su intervención, ha criticado la coordinación entre las administraciones que impidió que la información que se disponía se convirtiera en decisiones; ha señalado que la ley de l'Horta "limitaba" la implementación de algunas obras públicas, aunque ha evitado reafirmar si las bloqueaba ("no soy abogado") y ha pedido que se revisen "todos" los planes urbanísticos de los municipios porque, ha dicho, la "ordenación del territorio es la base de todo".

Su comparecencia se ha ido desarrollando a través de las preguntas de los senadores de los distintos grupos parlamentarios, un formato de pregunta-respuesta directa que ha permitido una interlocución más ágil que si se hubieran agrupado todas las intervenciones de los distintos partidos para que posteriormente el profesor de la UPV hubiera desgranado su respuesta a todas ellas. Este formato interrogatorio tendrá su especial incidencia en el momento de las comparecencias más políticas y, por tanto, más polémicas.

De momento, el inicio de los expertos ha ido centrado a la necesidad de las infraestructuras hidráulicas, la adecuación de estas, su funcionamiento el 29 de octubre o si la legislación actual ha impedido o no la construcción o no de las que hay pendientes. No es casual este último punto hacia el que quiere señalar el PP poniendo el foco en la falta de ejecución presupuestaria del Gobierno central de obras sobre el barranco del Poyo o los supuestos problemas que generó la ley de l'Horta para impedir estas.

El Plan Sur, incompleto

En este sentido, Marco ha explicado que en su opinión la ley de l'Horta ha sido "un obstáculo" para algunas obras públicas, aunque frente al reproche de la senadora del PSPV, Rocío Briones, quien ha señalado que no hay ningún informe de la Generalitat que impidiera efectivamente el desarrollo de esas infraestructuras, el profesor de la UPV ha asegurado que no es "abogado" y que por tanto, no entiende si solo "limita un poco las cosas" o las impide del todo. "La ley es interpretable", ha indicado al tiempo que ha indicado que el Plan Sur quedó incompleto tras la crisis de 1973 y que ahora tocaría "volver a empezar".

El ingeniero ha admitido que avisó a su hijo el día 29 de octubre sobre las 18 horas porque tenía claro que el barranco se iba a desbordar y los efectos llegarían a Catarroja y Massanassa, pero que no pensó que se fuera a inundar Paiporta, y por ello ha criticado que la "coordinación ha llagado flagrantemente". "Es una lástima que estuviera toda la información, pero que por mala organización previa o por lo que fuera, se falló", ha indicado.