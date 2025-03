El tercer Estudio de Tendencias Informativas de Prensa Ibérica combate la desinformación y avanza las claves de la dana

Prensa Ibérica, en colaboración con la compañía tecnológica Zeus, parte del ecosistema del grupo LLYC, ha presentado en la sede de Zeus en la Base 1 de La Marina de València la tercera edición del Estudio de Tendencias Informativas, en el que se analizan las grandes temáticas de interés de los lectores de los 27 diarios de información general del grupo editor y el estudio de la conversación alrededor de estas temáticas en las redes sociales durante un periodo de un año, de julio de 2023 a junio de 2024. Algunos de los temas que más interés han generado son los vinculados al bienestar y al progreso, o a la vida cotidiana de las personas, así los relacionados especialmente con el entretenimiento, entendido como el deporte y la cultura.

La presentación del estudio ha servido también para anticipar las claves de la reciente dana que golpeó a la provincia de Valencia, ya que la próxima edición del mismo estará marcada, sin lugar a dudas, por la catástrofe. En este sentido la metodología es capaz de analizar de manera pormenoriza el comportamiento de los lectores en este contexto, demostrando la capacidad para hacer análisis concretos y cercanos. Así, la gestión de la tragedia, las claves de la misma y las informaciones de servicio serán los principales temas del futuro informe, del que ya se conocen datos preliminares.

Iñaki Ortega, director general de LLYC en Madrid, ha ejercido de maestro de ceremonias del evento, y ha explicado que Zeus ha sido clave en el estudio porque ha permitido escuchar y visualizar los datos del estudio. «Zeus era el dios griego de los cielos, por eso nuestro nombre, porque interpretamos y ayudamos para saber. Esos cielos son la visualización de datos», ha señalado. «Un estudio que ha monitorizado millones de datos de los 27 periódicos de Prensa Ibérica, y en el que hoy ponemos el acento de lo que ha pasado en València, avanzando la conversación alrededor de la dana en los últimos meses», ha avanzado.

Por su parte, Amparo García, CEO de Zeus, ha dado la bienvenida al evento, realizando una breve introducción de qué es Zeus y su misión. García ha explicado que este era el primer acto de Zeus by LLYC. «Nos conocen mucho en València, conocen cómo estamos cambiando la forma en que se gestionan las compañías, cómo hacemos fácil lo difícil. En ese caos de los datos, construimos ese ‘dashboard’, para convertir los datos en negocio», ha detallado.

«Un momento frontera»

García ha dado paso a Pilar Bernabé, Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que ha puesto en contexto el estudio. Así, Bernabé ha afirmado que Prensa Ibérica «es muy relevante» porque cuenta «con grandes cabeceras, cuatro de ellas en el Comunitat Valenciana», y al tiempo su importancia se sustenta en que ha puesto en marcha «este estudio con LLYC que es una declaración de intenciones para entender la sociedad que vivimos». «Vivimos un momento frontera -ha aseverado la Delegada de Gobierno-, que significa que estamos a punto de dar el paso para un cambio claro en nuestra sociedad, un momento en el que los cimientos de la democracia está sufriendo alteraciones». Bernabé ha enfatizado que Zeus «que estudia y sigue los datos de manera concienzuda, y nos enseña que los datos nos ayudan a mejorar las acciones que necesita la comunicación».

«La comunicación ha cambiado la forma de expresarse, de entenderse o relacionarse. Los medios son moderadores de una conversación global y pública, pero hay que llevarla en términos de la verdad, y ahí es donde está la clave, en la verdad», ha remarcado Pilar Bernabé. «En Prensa Ibérica, con sus 1.300 profesionales, son militantes de la verdad, llevan a su máxima expresión el oficio del periodismo», ha asegurado, explicando que los medios profesionales como Prensa Ibérica «lo cuidan y lo protegen». En ese sentido ha introducido la iniciativa del Gobierno de España en este contexto: «Hay que defender cada día esa lucha por la democracia y la verdad que hacen los medios rigurosos y serios, por eso mi gobierno trabaja por ese plan, para que esos pseudo medios salgan fuera de las instituciones. Vamos a trabajar para que los periodistas ejerzan de manera libre y sin circos mediáticos, por eso se trabaja para sacar fuera de las instituciones a los que solo van a confrontar y sacar likes, alejados de la verdad».

Pilar Bernabé ha asegurado que la digitalización, al inteligencia artificial y la ciberseguridad «son también claves esenciales en la modernización de los medios de comunicación», por eso, ha remarcado, «colaboraremos de manera leal con los medios para proteger la verdad, y ser más competitivos». En este punto se ha detenido en la base del estudio de Prensa Ibérica aplicado en la Comunitat Valenciana, centrado en la reciente dana. «La dana nos ha dado una lección, y quiero detenerme en Prensa Ibérica, que ha hecho un periodismo de proximidad, con una información mucho más veraz y cercana, porque han tratado la tragedia de la dana de manera más empática, ya que conocen el dolor de las personas de manera cercana, y eso no lo daban los grandes medios nacionales o internacionales». Pero también ha destacado el «conocimiento profundo del territorio, de cada pueblo, de cada calle» de los periodistas de Prensa Ibérica. «Podían sacar las historias que estaban en los márgenes, las que nadie conocía», ha señalado. Por último ha valorado la crucial aportación «por la lucha contra las fake news». Han sido el laboratorio de pruebas contra los bulos, ese banco de pruebas que desmontó manipulaciones de audios o bulos como el garaje de Bonaire; por lo tanto más periodismo, más apoyo y más datos, y sobre todo más empresas que puedan proteger el periodismo», ha finalizado la Delegada de Gobierno.

La desinformación, riesgo número 1

Acto seguido, Sergi Guillot, director general de EPI, ha contextualizado el marco de trabajo del estudio, así como la colaboración de Prensa Ibérica y LLYC. «Vivimos un momento crítico, o frontera, como ha explicado Pilar Bernabé». «Nos une con LLYC la pasión por la comunicación, y la comunicación es algo que nos distingue como humanos, la capacidad de comunicarnos, como explica el libro de Yuval Noah Harari», ha explicado. De esta manera ha recordado que el «Global Risk Report» de World Economic Forum dice que a corto plazo, es decir, a dos años vista, el riesgo número 1 es la desinformación. «Es el primer problema», ha enfatizado, señalando que además a largo plazo «es el quinto problema», según este informe.

«En este contexto, hay que preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí», se ha cuestionado Sergi Guillot. «Las redes sociales e internet, que han ofrecido muchas cosas buenas, pero también han generado unas burbujas, con información más parcial, más emocional, y se ha roto la esfera pública». En ese sentido el director general de EPI considera que los medios de comunicación «han de crear una esfera pública, un marco mental que todos compartimos y en el que podemos estar de acuerdo o no, pero que nos permite dialogar. Pero ahora esas esferas no funcionan, nuestro marco mental está tan lejos del otro que no nos permiten ni dialogar», ha lamentado. Guillot señala que el compromiso de Prensa Ibérica es crear esa esfera social «para tener todo ese marco mental». «Tenemos más de 27 periódicos en toda España, que nos da capilaridad y cercanía y nos sirve para ser plurales. Nuestro propósito es vertebrar España desde la singularidad, y también es nuestra responsabilidad», ha recordado. «Sabemos lo que pasa en cada lugar de España, y hemos decidido reestructurar toda esta información. Hemos analizado todas las informaciones publicadas en Prensa Ibérica en los últimos meses y todas las redes sociales, realizando una radiografía de esa esfera pública, una radiografía que nos ayuda a entender mejor esa esfera pública», ha concluido.

Datos espectaculares

Tras la intervención del director general de Prensa Ibérica, José Luis Rodríguez, director Deep Learning de LLYC, pasó a detallar la metodología del informe. Como se ha mencionado, el Estudio sobre Tendencias Informativas, Medios y redes abarca el periodo de julio de 2023 a junio de 2024, un año en el que se han analizado las preferencias informativas de los lectores a partir del consumo de contenidos y de su comportamiento en redes sociales, centrados en el territorio nacional.

Tal como ha destacado Rodríguez se ha tenido en cuenta aspectos como la lectura de noticias realizada por lectores reales, el tiempo de permanencia en ellas, el tipo de contenidos o si se han leído de manera completa; y en cuanto a las redes sociales se han analizado publicaciones reales y contrastadas realizadas por personas. En su conjunto, se ha trabajado sobre 191,6 millones de navegadores únicos, que accedieron a más de 752.500 contenidos y generaron 1.592 millones de visualizaciones de página; así como sobre las 133 millones de menciones en redes sociales recibidas.

Para ello se ha utilizado la inteligencia artificial, capacidades de análisis de datos, de análisis conversacional y otras metodologías propias. «Lo que recogemos en este estudio no son encuestas de opinión, es un análisis pormenorizado del consumo que realizan los usuarios de los datos», ha puntualizado. Como resultado, se han obtenido 12 temáticas más relevantes en cuanto al interés que han suscitado en los lectores, como son el deporte, la cultura, las empresas o el medio ambiente, y algunas subtemáticas, como la desigualdad.

En este sentido, Joan Cañete, director de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, ha apuntado que para realizar una lectura estratégica de los datos se han creado seis grandes áreas que engloban las mayores preocupaciones de los españoles a nivel informativo. «Los temas que impactan más en nuestra vida cotidiana son los que generan una mayor intensidad de conversación», ha señalado. Así pues, la primera de las «esferas» es la relacionada con el Bienestar y el Progreso, que recoge temas como la sanidad, la salud, el bienestar, el empleo o la educación. También tiene mucha incidencia la gestión política.

El Entretenimiento también ocupa un espacio importante, especialmente el deporte y la cultura. En este punto, Cañete ha detallado que aumenta el interés cuando se tratan temas que van más allá del ámbito deportivo o cultural y vinculados a la igualdad o la inclusión. Como ejemplo citó el caso Rubiales o el regreso de Ricky Rubio al baloncesto tras su descanso por salud mental.

Asimismo, el Impulso Económico y la Seguridad Ciudadana es la tercera esfera más importante para los lectores. En esta última, los argumentos que llaman más a las emociones y no tanto a las estadísticas son los que más impacto generan. Respecto a la Actualidad Global, donde destacaron la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina, así como las elecciones generales, Cañete ha puesto el foco en la polarización. «Esta área se rige por la polaridad partidista y política. La palabra global la asociamos a la polarización», ha comentado.

La quita de las «esferas» está vinculada a Nuestro Planeta, donde resaltan especialmente el interés por los fenómenos meteorológicos extremos, incluso antes de la riada del 29 de octubre en Valencia. Sobre el cambio climático, Cañete ha reconocido que cuando la conversación se mueve hacia el ámbito global (Agenda 2030, aumento de la temperatura en la Tierra, etc.) se tiende, de nuevo, a la polarización.

El turismo y sus múltiples derivadas

Para explicar el área de Turismo, subió al escenario Bárbara Guillén, directora de estrategia de negocio de LLYC Europa. Entre las temáticas más importantes, están la cultura y el patrimonio, cómo se moviliza a la población, pero también qué riesgos entraña como la sobre explotación de los recursos locales; la seguridad, vinculada a la gestión de la inmigración sobre todo en las islas y en las zonas de costa; también los pisos turísticos, donde preocupa la gentrificación y la expulsión de los ciudadanos de los lugares más turísticos; el empleo, con el tema de la desestacionalización; destinos y experiencias, donde destacan Madrid y Barcelona y donde preocupa la masificación, la sequía, el encarecimiento, y crece el interés por el turismo sostenible; la política y gestión, en la que los protagonistas son los ayuntamientos; los hoteles y las infraestructuras turísticas; y la gastronomía, que acapara gran parte de la atención. «Hemos visto en los datos la importancia que ha cobrado la sostenibilidad y la necesidad de replantearse el turismo en clave sostenible», ha indicado.

Por su parte, Joan Cañete ha puesto sobre la mesa que a lo largo de estas seis esferas hay dos corrientes subterráneas, dos temas que van apareciendo en todas las conversaciones a medida que estas avanzan: la desigualdad en todas sus vertientes y la gestión de la inmigración. Del mismo modo, la polarización es un fenómeno relevante, teniendo en cuenta que cuando la conversación se mueve en lo local, en la vida personal, el ruido disminuye.

Aunque la dana no ha formado parte de este estudio, sí estará muy presente en el que están preparando ahora, respecto al periodo de 2024. Cañete ha querido destacar que tras la tragedia la prensa local se ha convertido en «un refugio de credibilidad». «Hemos detectado un aumento de lectores que llegaban a Levante-EMV y de la cantidad de veces que entraban al diario muy considerable, sobre todo de fuera de la Comunitat Valenciana», ha afirmado. Entre los motivos, la credibilidad, la capacidad de estar en el terreno y de generar comunidad.

Según los datos, los temas que generaron más interés fueron los vinculados a la gestión de la dana, después las causas y las consecuencias, los testimonios... «Las informaciones de servicio son un pilar indiscutible sobre el cual construir una comunidad de lectores», ha concluido.

El acto lo ha cerrado Amparo García, CEO de Zeus, mostrando un ejemplo de cómo es la visualización de los datos del estudio, mostrando el dashboard que han usado los periodistas para analizar el informe. «Con la visualización de datos se entiende fácil las tendencias informativas, y esa visualización de datos es la clave para muchas compañías», ha explicado.

