Camarero pide no instrumentalizar a las víctimas mientras vincula una asociación a Compromís

La vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado este martes que la reunión que tuvo el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado lunes con cuatro personas afectadas de la dana no fue la primera que tuvo un representante del Consell con estas, sino que anteriormente había habido otros encuentros con otros miembros del Ejecutivo autonómico, incluyendo ella misma como vicepresidenta; una revelación que ha sumado a la petición de no "instrumentalizar" a las víctimas mientras acusaba a algunas asociaciones de estar "politizadas".

"La Generalitat ha estado junto a las víctimas, acompañándolas, atendiéndolas desde el primer día, ayudándoles a nivel legal y no todas las reuniones se han visto", ha explicado Camarero. Dentro de estos encuentros que no se habían comunicado, ha asegurado que ella misma se ha reunido con "algunas de las víctimas", algo que hasta ahora no había explicado y que se conoce una semana después de que Mazón llevara a cabo este primer encuentro.

"El Gobierno valenciano en su conjunto ha estado atendiéntolas y acompañándolas", ha remarcado señalando que el encuentro de Mazón con cuatro personas afectadas fue "espontáneo" y que al final recibirá a todas. Este encuentro suscitó críticas de algunas asociaciones señalando que el gesto del jefe del Consell solo buscaba «blanquear su imagen hacia las víctimas y de cara a la sociedad» y que esto "no hace más que acrecentar nuestra indignación".

"Sin víctimas de primera y de segunda"

Ante estas, Camarero ha asegurado que le parecen "bastante impresentable algunas declaraciones" al señalar que no hay "víctimas de primera y de segunda en función que pertenezcan a una asociación politizada". Su referencia ha sido hacia una de los colectivos de víctimas al que ha señalado porque, ha remarcado, "su líder es un cargo de Compromís".

"Todas las víctimas merecen el mismo respeto, todas van a ser recibidas y a ser atendidas y escuchadas", ha asegurado la portavoz quien ha indicado que será bien por reuniones "individuales" o en "asociaciones". "Tenemos la misma disposición desde el primer día: puertas abiertas, frente a otros que nunca han estado", refiriéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convertido en piedra angular de todas las críticas de la portavoz del Consell.