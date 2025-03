"La construcción de embalses en Vilamarxant y Cheste hubiera cambiado el impacto del 29-O"

La construcción de sendos embalses en Vilamarxant y Cheste hubiera minimizado el impacto de las inundaciones el 29 de octubre y la catástrofe en l’Horta sud “hubiera sido distinta”. “Yo recuperaría esos proyectos y readaptaría los caudales”, ha señalado este martes Julio Gómez-Perretta de Mateo, director del estudio de arquitectura Perretta, ante la Comisión de Investigación del Senado sobre las circunstancias de la dana.

La conexión de los barrancos de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce del Túria fue otra de las apuestas que el arquitecto señaló como “decisivas” para reducir el nivel de destrucción y la pérdida de vidas humanas aquel día.

Aumentar la capacidad de trasvase de estas ramblas hacia el Túria fue uno de los elementos en los que insistió Perretta (hijo de uno de los firmantes del nuevo cauce del Turia), que además subrayó que este nuevo cauce “no influyó para nada en los daños” que sufrieron muchas localidades del área metropolitana. “No hizo de barrera de nada”, reiteró, para enfatizar: “Es evidente que se han salvado muchas vidas gracias al Plan Sur, esa agua hubiera barrido a todos los poblados marítimos”. Perretta defendió la necesidad de infraestructuras hidráulicas “porque las soluciones blandas no bastan”. “Si queremos que la población viva hay que hacer obras estructurales importantes”, señaló.

Demanda un Centro Nacional de Emergencias

En su intervención y a respuesta a la senadora del Partido Popular María Jesús Bonilla Domínguez, señaló que la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) había reconocido que la ley de la Huerta era “un obstáculo” para la conexión de los barrancos de l’Horta con el Túria. Perretta, pues, insistó en que las soluciones basadas en la naturaleza no son suficientes. “O nos llevamos a la población de las zonas en las que está ahora y las áreas industriales, con una emigración económica, o hacemos obras importantes”, reiteraba. “Con las presas de Cheste y Vilamarxant y más azudes para laminar toda esa avenida no hubieran llegado 3.000 m³ por segundo al Poyo”, manifestaba.

Perretta, además, señaló como “gran fallo” que no exista un Centro Nacional de Emergencias que coordine todo en una situación como la del 29 de octubre, en la que "era obvio que estábamos en un nivel de emergencia 3, es de libro". "Es de absoluta evidencia", ha incidido.

Otro de los momentos destacados de la comparecencia ha sido el encontronazo entre el senador de Compromís, Enric Morera, y Perretta por su intervención en un medio de comunicación criticando la ley de l'Horta.

Ley de l'Horta

El Plan Sur y la Ley de l'Horta también tuvieron el foco el lunes en la primera sesión de la comisión. En su intervención, Juan Bautista Marco Segura, profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València; cirticó la coordinación entre las administraciones que impidió que la información que se disponía se convirtiera en decisiones; señaló que la ley de l'Horta "limitaba" la implementación de algunas obras públicas, aunque ha evitado reafirmar si las bloqueaba ("no soy abogado") y pidió que se revisen "todos" los planes urbanísticos de los municipios porque, ha dicho, la "ordenación del territorio es la base de todo".

En este sentido, Marco explicó que en su opinión la ley de l'Horta ha sido "un obstáculo" para algunas obras públicas, aunque frente al reproche de la senadora del PSPV, Rocío Briones, quien señaló que no hay ningún informe de la Generalitat que impidiera efectivamente el desarrollo de esas infraestructuras, el profesor de la UPV ha asegurado que no es "abogado" y que por tanto, no entiende si solo "limita un poco las cosas" o las impide del todo. "La ley es interpretable", indicó al tiempo que ha indicado que el Plan Sur quedó incompleto tras la crisis de 1973 y que ahora tocaría "volver a empezar".