El Consell de Transparencia lanza su SOS tras cuatro años bloqueado

"Precariedad", falta de medios para hacer su trabajo, sin respuesta ante sus demandas a la Generalitat y con un mandato de sus máximos responsables cuatro años caducado. Es el SOS que ha lanzado este martes desde las Corts el Consell Valencià de Transparència en la entrega de su memoria anual. La celebración del décimo aniversario de la creación de este ente no será con un cumpleaños feliz ya que todos los problemas señalados provocan que la entidad "no está sirviendo a los intereses de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

Lo ha expuesto este martes el presidente de este organismo, Ricargo García Macho, en una comparecencia ante los medios que le ha servido para urgir a los partidos políticos a "ponerse de acuerdo" para llevar a cabo el proceso de su renovación, pendiente tras permanecer más de cuatro años en funciones, al tiempo que ha defendido que, pese a haberse constituido "en la época del Botànic", ha actuado "con total lealtad y neutralidad" y "máxima transparencia" tras el cambio de gobierno en 2023.

Los problemas que arrastra esta entidad llevaron, según ha desvelado García Macho, a que sus integrantes se plantearan presentar su dimisión el pasado mes de diciembre "o bien" dar "un plazo" para llevar a cabo la renovación. Sin embargo, a consecuencia de la dana del 29 de octubre, ha indicado que decidieron "continuar" por la situación "muy difícil" provocada por las inundaciones. "Había que echar una mano a Valencia y decidimos continuar", ha argumentado.

No obstante, y pese a que se ha mostrado "dispuesto" a continuar en sus responsabilidades "unos meses más", ha indicado que tampoco será "un tiempo excesivo". A ello ha puesto condiciones: "siempre y cuando nos den más personal". "Lo que no se puede es no cumplir con lo establecido en la norma y no cumplir con los valencianos", ha sostenido. Nosotros hemos tenido buena voluntad de estar ahí, pero tampoco queremos ser afronte de problemas", ha añadido.

Las Corts recibe la memoria del Consell de Transparencia, este martes. / José Cuéllar/Corts

En cualquier caso, ha asegurado que desde entonces ha mantenido reuniones tanto con el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, como con el director general de Transparencia y Participación, José Tárrega, a quienes ha reiterado que la situación que vive el Consell de Transparència "no se puede mantener". "No podemos no seguir sirviendo a los ciudadanos", ha insistido.

De hecho, ha concretado que el Consell de Transparència requiere "como mínimo" una letrada y "alguien más de apoyo administrativo" si se pretende que el organismo "siga luchando por una cierta mejora de la calidad democrática". "Damos información, que es conocimiento, y significa que cuando las personas toman decisiones lo hacen con conocimiento", ha argumentado.

Plazo "excesivo"

Respecto a las reclamaciones que recibe el Consell de Transparència, ha advertido de que cada año "se ha ido retrasando más" el periodo para solventar las mismas. De hecho, ha indicado que en este momento se sitúa en alrededor de un año, algo "excesivo", frente a los tres meses que fija la ley, un plazo que ya de por sí es "complicado" de cumplir. Con ello, según ha lamentado García Macho, la entidad "no está sirviendo a los intereses de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana" porque transcurre "demasiado tiempo" hasta que se resuelven las reclamaciones.

Sobre las razones por las que cree que la renovación no se produce, ha considerado "claro" que por "una serie de circunstancias", en primer lugar por la pandemia de covid. "No era el momento más adecuado", ha admitido. Pese a ello, ha insistido en que el Consell tendría que haber sido renovado en diciembre de 2020. "Luego lo intentaron, llegó incluso a haber algún nombre, pero al final no se pusieron de acuerdo y no se ha podido hacer", ha lamentado.

Respecto a los futuros plazos en los que se podría llevar a cabo esta renovación, García Macho ha asegurado que no existe una "línea roja", pero ha apuntado al próximo otoño. "Sería un momento adecuado porque habrá pasado un año desde la dana", ha considerado. "Por eso mismo, ha instado a los distintos partidos políticos a "ponerse de acuerdo", al tiempo que ha resaltado que, tras la modificación de la ley de Transparencia efectuada por el PP y Vox, las mayorías para la renovación del Consell han pasado "de los tres quintos de la cámara a la mayoría absoluta".