"No tiene ningún sentido colocar en el 'apartheid' a Vox"

¿Qué objetivo se marca esta comisión de investigación?

El principal objetivo es que estemos preparados para la próxima vez que vuelva a ocurrir. Sabemos que un fenómeno de este tipo va a volver a ocurrir. Ya nos dicen los expertos que va a ocurrir con mayor intensidad si cabe, y por lo tanto los valencianos no pueden estar mirando al cielo y encomendando sus plegarias a no se sabe quién, sino que tienen que tener certeza de que los responsables públicos sabemos lo que hay que hacer. Y eso empieza tomando decisiones después de unas conclusiones que se tienen que reflejar tras el trabajo que realicemos. Luego también, como toda comisión de investigación, habrá que determinar si hubo responsabilidades de carácter político y en caso de que las hubiere, que cesen aquellos que tienen que asumirlas. Propuestas de futuro y determinación de responsabilidades políticas.

¿Y por qué el PP decide citar a siete ministros y a ningún conseller?

Porque estamos en el ámbito de las competencias de las distintas Cámaras. Es un debate político que ya ha sido mantenido en el tiempo y que tiene que ser resuelto de una manera práctica, de manera que sean las cámaras de carácter autonómico donde comparezcan los responsables de la administración autonómica y que sean las de las Cortes Generales y en este caso en el Senado, pero también el Congreso, donde sean llamados los responsables de la Administración General del Estado. Aquí estamos hablando de competencias compartidas y por lo tanto tiene sentido que sea en las Cortes Valencianas donde comparezcan los representantes de la Administración autonómica y que sea del Senado y también en el Congeso de los Diputados, donde comparezcan los representantes del Estado.

Pero en cambio el PP, aquí en las Corts, sí que ha pedido citar a Pedro Sánchez.

Bueno, lo ha pedido, sí, pero creo que a sabiendas de que probablemente no acudiría en función de la doctrina que ya hay instaurada al respecto. El sinsentido es manifestar, como ha hecho el PSOE, que no deberían comparecer en las Corts, pero en cambio pretender que todos los representantes de la Generalitat, en su caso, deban de comparecer en las comisiones de investigación que se constituyan en las Cortes Generales. Parece mucho más lógico que según cada ámbito de competencia se comparezca en una u otra cámara.

¿No cree que esto impedirá tener una fotografía global?

No será la primera vez que se constituyen comisiones de investigación a nivel autonómico y a nivel central, y las conclusiones pueden ser compartidas. Es más, yo entiendo que si el trabajo fuera realmente efectivo deberían ser hasta coincidentes.

¿Hay fecha aproximada para la comparecencia de Mazón?

No hay fecha aproximada ni se ha acordado nada todavía.

¿Qué espera de su comparecencia?

Yo creo que el presidente hará una comparecencia continuista con las que ya ha venido haciendo tanto en las Corts como con carácter público. Creo que es el responsable que más explicaciones ha dado al respecto, que más conocemos lo que hizo y además también que más compromiso ha adquirido para el futuro uniendo su futuro político a la reconstrucción. No creo que haya muchas novedades que aparezcan en su comparecencia en esta comisión de investigación.

Pero seguimos sin saber qué hizo en buena parte de esa tarde.

Estoy seguro que el presidente Mazón dará todas las explicaciones oportunas minuto a minuto, pero hasta ahora ya ha dicho que se mantuvo al tanto de la emergencia desde el momento en que recibió...en que realizó las primeras comunicaciones con la consellera Pradas y que a partir de ahí estuvo ya al tanto de la misma y viendo como tenían que ser las actuaciones que tendría que ir realizando.

¿Ve justificado que mantuviera su agenda con las condiciones que ya se registraban a media mañana o tras pedir la UME a las 15.00?

El presidente ya ha dado muchas explicaciones sobre eso, también sobre las previsiones meteorológicas que había. Hasta ahora no lo ha desmentido la propia Aemet, que a partir de las 18:00 horas probablemente se levantaran las alertas detrás. Por lo tanto no había por qué desatender las agendas que en su momento tuvieran unos y otros. Porque hay que recordar también que otros responsables públicos de otras administraciones tampoco levantaron las agendas que tenían.

Ante sus explicaciones de su hora de llegada al Cecopi, ¿usted es de los que cree que está priorizando la estrategia judicial a la política?

Lo que creo es que determinó exactamente a la hora de su entrada en el organismo al que se dirigía para atender in situ la propia emergencia. Minuto arriba minuto abajo no es determinante al efecto de que estuviera informado y de que, por lo tanto, también pudiera estar organizando todo aquello que fuera necesario para que se produjera la mejor de las atenciones a la misma. Creo que a veces a uno se les exige excesiva concreción, cuando de otros no sabemos exactamente dónde se encontraban ni si tenían intención de acudir con la máxima rapidez posible y si estaban tomando decisiones en función de la información que recibía.

El senador valenciano Gerardo Camps, durante una intervención en la Cámara Alta, en una imagen reciente. / Alberto Ortega - Europa Press

Pero la competencia en emergencias es autonómica.

Bueno, en emergencias, en el nivel en que estaba, el mando único de Protección Civil era de la consellera que tiene las competencias de emergencias. Pero el comité de dirección del Cecopi es un órgano colegiado donde están representados las administraciones que en función de sus competencias tienen que estar al tanto y tomando decisiones. El jefe técnico de la emergencia era el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos [José Miguel Basset], que no es administración autonómica ni administración general del Estado. En materia de emergencias las competencias son compartidas. Tiene que haber un mando único en función del nivel de emergencia, que hubiera sido el ministro del Interior en caso de que se hubiera pasado al nivel tres, y tiene que haber también un órgano en el que las decisiones se tomen con carácter colegiado.

La jueza no comparte que la dirección en el Cecopi sea colegiada y ha dicho que el mando único es de la Generalitat.

Bueno, vamos a ver, la jueza interpreta, como juez que es y puede hacerlo, una norma. Lo cual no quiere decir que las decisiones no se tomaran de forma distinta a la que la jueza puede estimar que tuviera únicamente la competencia. Por parte de la Generalitat siempre se ha mantenido que las decisiones en el Cecopi se tomaban de forma colegiada y por lo tanto, aunque en ese momento el mando único fuera la consellera de Emergencias, en otro momento ese mando único podía haber sido el ministro. Lo cual no quiere decir que no siguieran tomando las decisiones con carácter colegiado en ese comité de dirección.

¿Usted es de los que opina como Feijóo que se tenía que haber declarado la emergencia nacional?

Sí. Creo que las circunstancias que se daban eran sin lugar a dudas para que se hubiera adoptado el nivel de emergencia nivel tres porque estaba afectando más de una comunidad autónoma. Y los medios que tiene una comunidad autónoma para una tragedia de este tipo son desde luego limitados. ¿Por qué no lo solicitó la delegada del Gobierno? No lo sabemos. Por qué tampoco lo decidió directamente el ministro tampoco lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que el presidente Mazón ha dicho que se sintió engañado y que fue un ingenuo confiando en la palabra que le estaba dando el gobierno, creo que justamente refiriéndose a esto. Mazón confío en el Gobierno de España, cuando probablemente lo que tiene que haber hecho el Gobierno de España no era ofrecer sino ponerse al frente.

¿Esa medida no hubiera sido criticada por la derecha?

No, yo creo que esa medida probablemente hubiera sido criticada por otros gobiernos autonómicos que no quieren ver a la Administración General del Estado dentro de sus comunidades autónomas, tomando decisiones respecto de cómo hay que atender una determinada emergencia. Pero estoy seguro de que no es el caso de la Generalitat.

¿Usted cree que esa ingenuidad puede deberse a que estaba noqueado como dijo Feijóo y que no estuvo a la altura?

Feijóo dijo que las administraciones no estuvieron a la altura. Y por el resultado de la tragedia puede entenderse que sí, que faltó reacción con carácter inmediato a la situación que se estaba produciendo. Por eso también en las comisiones de investigación habrá que revisar los protocolos de actuación, ver si son suficientes para situaciones de este tipo y si la coordinación entre administraciones es mejorable y su hubo fallos tanto en coordinación como en la aplicación de protocolos. Porque lo que parece evidente es que la actuación inmediata y la reacción posterior de las administraciones no estuvo a la altura de lo que verdaderamente se necesitaba.

¿Con más anticipación se hubiera podido reaccionar mejor?

Quien tenía que dar la alarma y la información sobre ello, en este caso tendría que haber sido la Aemet y posteriormente ya una vez ya estaban produciendo las avenidas, la Confederación Hidrográfica del Júcar. Si no se produjo ninguna alarma por parte de estas instituciones con tanta anticipación es porque no entendían que la gravedad fuera a ser laque al final fue. Hoy hemos tenido expertos en la Comisión que han dicho que el Barranco del Poyo es un barranco de avenidas relámpago, que prácticamente no transcurre más de media hora desde el momento en que cae determinado volumen de litros por metro cuadrado en cabecera y alcanzan el final, con lo cual el tiempo de reacción también es muy pequeño, reconocido por los propios expertos.

¿Ha hablado personalmente con el presidente desde la dana?

Sí, en muchísimas ocasiones.

¿Como le ve a nivel personal?

Yo le veo fuerte y comprometido con la reconstrucción de Valencia. Él lo liga todo a la reconstrucción de Valencia, porque exige que su compromiso ahora no pasa por otra cuestión que no sea esa. Y de hecho, desde prácticamente el día después, intentó evitar la confrontación política, hasta que se dio cuenta que había quienes estaban más interesados en confrontar políticamente que en reconstruir todo aquello que había sido dañado y acompañar a las víctimas en su dolor. Hay quien antepone la ideología a la solidaridad y a mí me parece un error.

Usted fue testigo direto de la renuncia del expresident Francisco Camps tras una larga pugna con Génova, en la que él se resistía a dejar el cargo. ¿Qué le recomendaría Mazón ahora?

Yo, en primer lugar, no soy nadie para aconsejar nada al president respecto de su situación, ni política ni personal, pero creo que la pregunta anticipa acontecimientos. El partido se muestra completamente conforme, en palabras del presidente Feijóo, en que el presidente Mazón ligue, como él ha querido y ha pedido, su futuro a la reconstrucción.

Feijóo últimamente ya no lo fía sólo a la reconstrucción sino también a la causa judicial.

Yo creo que está centrado en la reconstrucción. Las causas judiciales circulan paralelas normalmente a procesos de este tipo, pero hay que dejar a los jueces trabajar, respetar su trabajo, colaborar con ellos cuando se pida. Y mientras tanto, lo que es importante es que los representantes públicos se pongan de acuerdo y que trabajen justamente para resolver problemas.

Francisco Camps también está reclamando estos días el congreso autonómico que toca por por estatutos para este verano. Reivindica renovar liderazgos desde la Comunitat Valenciana y no desde Génova. ¿Usted está de acuerdo en celebrar ese congreso ahora o mejor aparcarlo?

Lo que he leído al presidente Camps y coincido con él es que este partido tiene que reforzarse para ser cada día un partido más fuerte para poder atender mejor los intereses de los valencianos. Y que los procesos de renovación interna siempre tienen que ayudar para que gane en fortaleza el partido. Yo he vivido muchísimos de estos procesos, lo que podría considerar una larga vida política dentro del Partido Popular, son 40 años. Y entiendo que esos procesos, sí, son de los que tenemos que salir reforzados, pero que también hay que ser conscientes que tienen que producirse en el momento de que ese reforzamiento se produzca. Y no tiene sentido, en muchos casos, ponerse a debatir sobre nosotros mismos cuando tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo en resolver problemas de los ciudadanos.

¿Entiendo, por tanto, que es más partidario de aparcarlo?

Sí. Cuando tienes por delante tuya, como administración o como partido, una tarea de una magnitud enorme como es la reconstrucción de Valencia, qué sentido tiene ponerse a debatir sobre cuestiones de organización interna o de ponencias de cualquier otro tipo. Mejor centrarnos en lo verdaderamente urgente, que siempre habrá tiempo luego para hacer los congresos de partido

¿Cómo valora del acuerdo de presupuestos que ha alcanzado con Vox?

Pues un acuerdo que se inscribe dentro de la normalidad democrática. Parece que haya partidos que puedan llegar a acuerdos con cualquier otro partido político, incluso aquellos que ponen en duda la propia integridad de España y la Constitución Española, o que sean herederos del terrorismo etarra y que valga cualquier tipo de acuerdo con ellos, pero que con un partido plenamente constitucionalista como es Vox no se pueda llegar a acuerdos porque haya que hacerle un cordón sanitario. No tiene ningún sentido colocar en el apartheid a un partido como Vox, que es plenamente constitucionalista.

¿No cree que difumina las líneas entre el PP y Vox y vuelve a condicionar el discurso de Feijóo?

No. Con Vox hay veces se puede llegar a acuerdos y hay veces que se discrepa, exactamente igual que con otros partidos políticos. Un partido como el Partido Popular, de amplio espectro, en ocasiones puede llegar a acuerdos por su izquierda y en ocasiones puede llegar a acuerdos por su derecha. El límite está en que sean partidos verdaderamente democrático constitucionales y que no sean filo terroristas.

