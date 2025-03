Vox reivindica que tiene pactados con Mazón más recortes en los presupuestos

El Proyecto de Presupuestos para 2025 presentado por el Consell el pasado jueves no saldrá inmutable de su paso por las Corts. De hecho, según ha avisado Vox, si no hubiera cambios respecto a lo desglosado por la consellera de Hacienda, Ruth Merino, y lo que se ha acabado plasmando con números y partidas concretas, la formación de Santiago Abascal no dará su apoyo necesario en el parlamento valenciano, incidiendo en puntos como el recorte de las ayudas a sindicatos o la transferencia a la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Lo ha advertido este martes el síndic de la formación en las Corts, José María Llanos, despues de la junta de portavoces en el parlamento valenciano. "Todo lo dicho por Vox está negociado, estarán en las enmiendas correspondientes y veremos sus resultados", ha señalado este martes el máximo responsable del partido en la cámara autonómica donde se han de votar los presupuestos en los próximos meses. "Lo que esté o no en los presupuestos lo podremos ver", ha añadido.

La autocita del síndic voxista se refiere a lo señalado el jueves pasado. Fue el propio Llanos quien salió tras la entrega de la consellera del proyecto presupuestario en la cámara valenciana para presumir de algunos de los logros de la formación en las cuentas. En este sentido, señaló un recorte del 30 % de las ayudas para los sindicatos, algo que no se vio plasmado en el proyecto financiero una vez se analizaba. Esta ausencia, según ha dejado caer, es pactada, igual que su modificación a través de enmiendas.

Ahí será donde Vox pida que el recorte de los fondos de la Generalitat para la Acadèmia Valenciana de la Llengua pase del 25 % al 50 %, la citada mengua presupuestaria para los sindicatos o una reducción "drástica" para los presupuestos en Cooperación, que mantienen su partida respecto al ejercicio pasado aunque si bien una parte de esta va destinada a proyectos en las zonas afectadas por la dana. "Sabemos qué queda dentro del marco de las enmiendas", ha indicado Llanos.

No ha mostrado excesiva preocupación por las exigencias adicionales de Vox la portavoz del Consell, Susana Camarero, quien no ha negado posibles cambios en el debate parlamentario, algo que ha dejado para los grupos. "No me inquieta", ha indicado asegurando que habrá un "proceso parlamentario" donde se presentarán enmiendas que se debatirán y que podrán servir para "mejorar" el resultado final de los presupuestos. " La buena noticia es que hay presupuestos y que se van a negociar, este Consell tiene voluntad política, compromiso y capacidad de llegar a acuerdos", ha señalado.