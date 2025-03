La hostilidad entre Gobierno y Consell crece con los presupuestos en el foco

Los presupuestos, lejos de ser un anodino cómputo contable con capítulos, secciones y partidas se han erigido en arma arrojadiza entre el Consell y el Gobierno de España en el choque que mantienen desde el 29 de octubre. El debate sobre las cuentas públicas, tanto las de la Generalitat por el pacto de Carlos Mazón con Vox como la ausencia por segundo año consecutivo de las del Estado, ha avivado las hostilidades entre los dos ejecutivos, ya a la gresca en los últimos meses y prestos a entrar en la refriega ante cualquier sacudida.

El seísmo llegó la semana pasada ante el anuncio de pacto del Consell con Vox para aprobar los presupuestos a cambio de que Mazón verbalizara su apoyo a las tesis de la ultraderecha sobre el Pacto Verde Europeo y la inmigración. La izquierda, incluido el Gobierno central, se lanzó con todo a la crítica calificando el acuerdo de «xenófobo» y «negacionista» con el cambio climático mientras el Consell contemporizaba y negaba algunos de los recortes denunciados por la oposición.

Tras esa primera oleada declarativa, el Ejecutivo autonómico ha cambiado el paso en las últimas horas y ha salido al ataque. Más al parecer cada día más evidente que Pedro Sánchez difícilmente confeccionará un proyecto presupuestario en el Consejo de Ministros para llevarlo al Congreso. «Es hacerles perder el tiempo» si no hay acuerdo con los grupos, dijo ayer la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, una duda que ha aprovechado el Consell.

Mazón fue el primero que el lunes utilizó esta comparación para reivindicarse con un tono que sorprendió por su agresividad. «Si tú no tienes lo que tienes que tener para presentar los presupuestos de la reconstrucción después de la desgracia es que no mereces ser el presidente del Gobierno de España», señaló en un acto del PP en Alicante donde no solo recibió el apoyo de su partido sino que se mostró «orgulloso» del pacto con los de Santiago Abascal.

Si a Arquímedes necesitaba un punto de apoyo para mover el mundo, el Ejecutivo autonómico se basó en la contraposición entre el pacto presupuestario de unos y la falta de cuentas de otros para balancear sus argumentos. Esa línea la continuó ayer la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, en la rueda de prensa posterior al pleno. «Hemos conseguido algo que a la izquierda le pone muy nerviosa que es llevar un presupuesto a las Corts», explicó Camarero.

La vicepresidenta también prosiguió con el tono bronco hablando del «huidizo Sánchez», en referencia a su evacuación el 3 de noviembre tras ser agredido en Paiporta durante la primera visita institucional con los reyes tras el 29-O. Además, detalló que eso que «hay que tener», en referencia a las palabras con interpretaciones testosterónicas de Mazón el día anterior, son «voluntad política, compromiso y capacidad», cuestiones que, dijo, «no tiene el huído Sánchez para presentar unos presupuestos». «O presentas unos presupuestos o te tienes que ir», añadió Camarero parafraseando al líder socialista en unas declaraciones sobre Mariano Rajoy en 2018.

Las críticas de Mazón saltaron hasta el palacio de la Moncloa, a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde la portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, aseguró que le producía «escalofríos» escuchar al jefe del Consell «tanto por las formas como por el contenido». «Y no sé si produce más escalofríos las declaraciones del señor Mazón o ver a su partido político jaleándole», añadió.

Choque con Bernabé

A Alegría se sumó la representante del Gobierno central en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que no solo destacó a Pedro Sánchez como una «referencia en las políticas serias, riguroso y responsable» sino que cargó contra Mazón al considerar que sus actos generan «malestar» en la sociedad valenciana. Dentro del tono bronco en el que se ha instalado la política, Bernabé complementó: «Cada vez que sale a hablar [Mazón] genera dolor y vergüenza».

Durante su atención a los medios, la también secretaria de Igualdad del PSOE cargó contra la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, quien en su último recurso trata de involucrarla en las decisiones del 29-O por ser parte del «mando dual» del Cecopi. Ante ello, Bernabé lamentó que Pradas «no conocía algo tan básico como el sistema ES-Alert, pero tampoco por lo visto conoce su propio Plan de Emergencias ni la propia ley de la comunidad valenciana sobre lo que es el mando único», al señalar que se han «inventado una palabra que se llama ‘mando dual’», una cosa que, dijo, «no existe».

La delegada del Gobierno participó en el fuego cruzado tanto disparando (verbalmente) como recibiendo. El protagonismo ganado en su gestión de la dana provocó que ayer se pusiera en el foco de las críticas de la dirección nacional del PP. La formación cargó contra la dirigente socialista al acusarla de fomentar la «inseguridad» y las «okupaciones» en la Comunitat Valenciana. Lo hizo la diputada gallega y secretaria nacional de Interior del PP, Ana Vázquez, en el Congreso tras preguntar por el aumento en el número de escoltas al servicio de Bernabé, una subida que vinculó con su entrada en el núcleo duro de Sánchez dentro de la ejecutiva del PSOE. Con estos mimbres, hay que hacer una reconstrucción.

