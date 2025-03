Mazón y Vox exhiben su alianza ante la presión de la izquierda en las Corts

Tener lo que hay que tener. La frase se ha establecido este miércoles en la base sobre la que se ha edificado la sesión de control al 'president' Carlos Mazón. Si el lunes fue el jefe del Consell el que utilizó dicha oración para reprochar a Pedro Sánchez que no presente Presupuestos Generales del Estado; este miércoles, ha entrado en las Corts en el debate entre el jefe del Consell con PSPV y Compromís, con una presión al alza, que ha encontrado su vía de escape en la interlocución de Mazón y Vox, que han exhibido sociedad.

El choque que mantienen Mazón y los dos partidos de la izquierda tiene todo lo que hay que tener para que la crispación no deje de elevarse. El pacto del Consell con Vox, el avance de la instrucción en los tribunales, la falta de respuestas sobre el día de la dana, las polémicas en torno a la atención a las víctimas o las comparaciones con el Gobierno central son gasolina para un fuego avivado por la facilidad en la reiteración de las expresiones con tono duro como "vomitivo", "radical", "miserable", "indecente" o hasta enviar a alguien "a fer la mà".

Con esos mimbres se ha de construir el debate. Y este se realza sobre las dosis testosterónicas de tener lo que hay que tener como símbolo. Así, tanto José Muñoz, síndic de los socialistas, como Joan Baldoví, por parte de los valencianistas, han tomado la aseveración de Mazón el lunes en el acto del PP en Alicante para reclamarle que tenga "lo que hay que tener" para que declare como testigo ante la jueza de instrucción de Catarroja, que diga "la verdad" de dónde estuvo la tarde del 29 de octubre, enseñe las llamadas de ese día o sobre todo, que dimita.

"No tiene lo que ha de tener un president de la Generalitat", ha expresado Muñoz, que ha desvelado el misterio de qué es lo que ha de tener: "No tiene ni respeto, ni empatía ni credibilidad para el pueblo valenciano". "No tiene dignidad, vergüenza ni decencia y por eso no merece ser president de la Generalitat", ha complementado por su parte Baldoví, quien previamente había calificado el discurso dado por Mazón el lunes como "vomitivo" y "lleno de excrecencias".

"Nauseabundo" y "radicalidad"

"Lo que es nauseabundo es que desprestigien y linchen a las víctimas que se han reunido conmigo", ha respondido Mazón quien ha asegurado que se ha visto con "víctimas y afectados varias veces, con discreción" y señalando que lo hizo también "ayer por la noche". "No necesito su permiso para reunirme con las víctimas", ha remarcado el jefe del Consell quien ha situado a PSPV y a Compromís en la "radicalidad" y ha cotnrapuesto su proyecto de presupuestos con la falta de apoyos del Gobierno central. "Sánchez no tiene lo que hay que tener, que son apoyos y votos", ha sentenciado.

El pacto de Mazón con Vox ha sido oxígeno para el 'president' no solo a nivel financiero sino también durante el debate. Ante la presión ejercida por socialistas y valencianistas, recordando su ausencia durante todas las mascletàs de las Fallas o la situación de Salomé Pradas como "cabeza de turco", el debate con el síndic voxista, José María Llanos, ha sido una vía de escape, exhibiendo su alianza (ha vuelto a cargar contra el Pacto Verde Europeo, con aplauso de los voxistas incluido) y reivindicando "altura de miras" para trabajar por la "reconstrucción". "Vamos a lo nuestro", ha indicado.

