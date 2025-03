El PP le 'arrebata' al PSPV el puesto de Bravo en la Mesa de las Corts

Para empezar, bronca en el pleno. Todo a cuenta del puesto que desde el inicio de la legislatura en junio de 2023 hasta el pasado mes de enero ocupaba en la Mesa de las Corts la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, es decir, el PSPV. Esa representación, la única que tenían los socialistas en el órgano de dirección parlamentaria, ha quedado ahora en manos del PP, en concreto, de Magdalena González de la Red, nueva vicepresidenta segunda de la cámara autonómica gracias al apoyo de Vox.

González de la Red ha sido elegida este miércoles para cubrir la vacante que dejó Bravo cuando dimitió. Las 53 papeletas con su nombre, que corresponden con el número de diputados que PP y Vox tienen en las Corts, han superado a las 45 con el nombre de María José Salvador, actual síndica adjunta del PSPV y que era la propuesta de los socialistas para sustituir a la exconsellera. Sin embargo, los apoyos de Compromís han sido insuficientes y la formación se queda fuera de la Mesa.

Es una de las consecuencias de la votación. El principal partido de la oposición, el segundo más votado en las pasadas elecciones autonómicas de hace casi dos años, se queda fuera del órgano encargado de marcar el funcionamiento de la cámara autonómica, lo que supone quedarse sin ojos y oídos por el lugar por el que pasan las principales tramitaciones del parlamento además de perder dos asesores. Los socialistas han exhibido su enfado con la decisión de los 'populares' al considerar que este puesto les correspondía porque era cubrir una vacante.

"Estamos viendo un ataque directo a la democracia valenciana, es la primera vez en la historia de cualquier parlamento estatal y autonómico que el principal partido de la oposición no está representado en el órgano de dirección de una cámara", ha comenzado su intervención el síndic del PSPV, José Muñoz, durante el debate de la sesión de control al 'president' Carlos Mazón al tiempo que ha anunciado un "recurso de amparo" ante la decisión al Tribunal Constitucional.

Los diputados de las Corts votan la elección de la nueva vicepresidenta segunda de las Corts. / Fernando Bustamante

Desde el momento en que dimitió Bravo, el PSPV ha exigido al PP que no presentara candidatura apuntando al respeto de la representación que salió en la Mesa en la sesión inaugural de las Corts. No obstante, los 'populares' pusieron como condición negociar la renovación de los órganos estatutarios, bloqueados desde hace más de dos años, algo que no ha sucedido, demostrando que los puentes entre los dos principales partidos están absolutamente rotos tras la dana.

Mayoría absoluta del PP

La entrada de González de la Red deja, además, al PP con tres de los cinco miembros de la Mesa, es decir, con la mayoría absoluta en la misma, que pese a estar presidida por Llanos Massó, de Vox, no tendrá el control de la misma. Pese a que el voto de calidad de la presidenta deja de ser ahora decisivo, los voxistas han apoyado la maniobra del PP, mostrando que la alianza entre las dos formaciones exhibida para sacar adelante los presupuestos está más que engrasada.

La nueva vicepresidenta segunda de las Corts es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Deusto, aunque si algo le servirá de su formación para el cargo es el máster en Mediación y Gestión de Conflictos ofrecido por el CEU y el Colegio Oficial de Abogados de València. Es actualmente miembro de la junta directiva regional del PPCV, era la vicesecretaria general del Grupo Popular en las Corts y ha sido anteriormente asesora tanto en Presidencia con Francisco Camps así como directora general de la Mujer en Castilla y León en 2003.

