Castedo carga contra Bonig tras sus críticas a Mazón: “Que la vida te las devuelva todas”

Sonia Castedo vuelve a la carga. Esta vez contra Isabel Bonig, que fue dirigente del PP autonómico hasta la llegada de Carlos Mazón en 2021, candidata con este partido a presidir la Generalitat en 2019 y anteriormente consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

La exalcaldesa de Alicante considera que, “en su momento”, Bonig “no tuvo reparos en contribuir al linchamiento de Rita Barberá”, exalcaldesa de València, “solo por ganarse el aplauso fácil que tanto anhelan los mediocres”. “Hoy vuelve a hacer lo mismo contra Mazón, aprovecharse de la debilidad y del sufrimiento de un compañero”. “Que la vida, Isabel Bonig, te las devuelva todas, una detrás de otra porque es lo que te mereces”, afirma con contundencia la exalcaldesa de Alicante.

Estas palabras tienen relación con las últimas declaraciones públicas de Bonig, que en una entrevista reciente en El País dijo que “la etapa de la corrupción fue muy dura, pero creo que lo de ahora es mucho peor”, en relación a la gestión política de la dana llevada a cabo desde el Consell que lidera Mazón.

Críticas de Castedo

Ante estas palabras la exalcaldesa de Alicante se ha remontado a lo que ella misma expresó a través de sus redes sociales (tal como ha vuelto a hacer ahora) en 2021, cuando Bonig fue apartada por su propio partido como presidenta del PP valenciano.

En aquel momento, hace ahora cuatro años, Castedo criticó a Bonig por recordar afectuosamente a Rita Barberá después de haber pedido su reprobación ante los casos de corrupción que le imputaron antes de su muerte, en noviembre de 2016. “Hasta ahora [Bonig] no se había acordado de Rita [Barberá] ni de otros muchos compañeros de partido a los que ignoró, humilló y despreció en su ansia de llegar a conseguir aquello que muchos sabíamos que jamás lograría”, en referencia a la presidencia de la Generalitat. “No, Isabel. Tu perdón no vale”, sentenció con contundencia la exalcaldesa en 2021.

Publicación en Facebook de Castedo sobre Bonig / INFORMACIÓN

Cabe recordar que Castedo, como ella misma ha afirmado en muchas ocasiones, también se sintió desprotegida por su partido cuando fue imputada y juzgada debido a los casos de corrupción de los que fue acusada y finalmente absuelta.

Volviendo a las palabras contra Bonig, Castedo se centró en Barberá para tildar la actitud de la exdirigente del PPCV de “cobarde y acomplejada” por haber dado apoyo a la reprobación en su momento de la exalcaldesa de Valencia. Bonig pidió perdón por aquel acto cuando fue apartada de la dirección del partido, un hecho que Castedo consideró “indigno”. “Hiciste lo fácil. Abandonaste al débil para salir airosa entre los aplausos de los más fuertes en aquel momento”, dijo Castedo sobre Bonig en 2021.

Actualmente, la exalcaldesa de Alicante se ha alineado con el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien también ha sido absuelto de todas las causas que le afectaban, en su propósito de “renovar” el partido, a pesar de no haber afirmado explícitamente querer volver a liderarlo.