Mazón llama al PSPV a pactar los órganos estatutarios tras la bronca en las Corts

Con apelaciones directas en la tempranera atención a la prensa y más veladas (con palabras rimbombantes como "responsabilidad", "respeto institucional" o "sin alternativa a diálogo") en el discurso de la toma de posesión del nuevo presidente del CES (Comité Económico y Social), Carlos Mazón ha hecho un llamamiento al PSPV a pactar la renovación de los órganos estatutarios con el objetivo de "normalizar" su situación, una petición que llega con los puentes entre ambos partidos totalmente rotos, como quedó escenificado el pasado miércoles en el pleno de las Corts.

No parece fácil que la imagen vista este jueves en el Palau de la Generalitat, con el presidente del CES, Fernando Móner, tomando posesión de su cargo se vaya a repetir próximamente con otros órganos consultivos. En su caso, su nombramiento ha sido impulsado por el propio Consell, vía decreto, que ha acelerado unos meses el recambio por el que hasta ahora había estado al frente de esta entidad consultiva, Arturo León, excoordinador general de CC.OO. PV.

La diputada del PP, Magdalena González de la Red, tras ser elegida vicepresidenta segunda de las Corts. / Fernando Bustamante

El Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura o el Consell de Transparència son algunos de los entes que permanecen con miembros con su mandato caducado y que necesitan del voto de los socialistas para sacar adelante. "Tenemos que reforzar nuestro Estatuto, nuestra autonomía" y que "estén todos los órganos válidamente constituidos", ha expresado Mazón, dirigiéndose directamente al PSPV y criticando que "no quiera hablar de nada"; "ni siquiera" sustituir a las personas fallecidas.

Hablar "de todo"

La renovación de estas instituciones ha vuelto a aparecer en el debate político ante la sustitución del cargo de Gabriela Bravo en la Mesa de las Corts, dimitida en enero. Este puesto, la Vicepresidencia segunda, se la arrebató el PPCV al PSPV (con gran enfado de la formación, que anunció un recurso al Constitucional) el miércoles señalándole como condición sentarse a negociar estas renovaciones para dar "normalidad" a su funcionamiento y, por tanto al propio Estatut.

"Si quieren que nos sentemos en la mesa para renovar los órganos estatutarios, estamos dispuestos; ellos no", ha indicado Mazón quien ha asegurado que le "encantaría" que el PSPV también pudiera tener un lugar en la Mesa de las Corts, "como también lo provocamos al principio de la legislatura, cuando era el propio PSPV el que no quería que Compromís" en este órgano, ha defendido. "Pero creo que hay que hablar de todo, no solamente de lo que unos quieren", ha expuesto.

