Sequía: hasta la próxima

Tras las lluvias de marzo, llega el balance de recursos de agua acumulados, que han sido muchos y bien repartidos. Siendo realistas, la sequía en España ha acabado. Con toda seguridad ha acabado la fase de emergencia. Y en algunas demarcaciones hidrográficas se mantienen restricciones para uso agrícola que tienen un sentido de concienciación en el necesario gasto prudente que siempre hay que tener en el uso del agua, que de condiciones estrictas de escasez. Superada otra sequía en nuestro país. Una sequía que comenzó siendo cantábrica, se transformó en ibérica y finalizó, como suele ser habitual como sequía mediterránea, con prolongación surestina. Hemos asistido a situaciones de desabastecimiento en núcleos urbanos y sobre todo en regadíos que han visto mermadas cosechas. Sin olvidar a los cultivos de secano y a la ganadería que también ha padecido notablemente la falta de agua. Ahora todo es alegría. En algunas demarcaciones hay agua para garantizar demandas en los próximos dos años. En todas están garantizados los usos hasta después de este verano. Unas condiciones idóneas para preparar, para planificar la gestión de la próxima sequía, que llegará. Pero no, en España no estamos acostumbrados a adelantarnos a las coyunturas difíciles. Preferimos que nos golpee el próximo desastre sin haber hecho nada para aminorar su impacto. Somos así. Nos gusta la improvisación, no tenemos cultura de la planificación. Y si hacemos planes, los cambiamos al poco porque los ha hecho mi contrario. Sequía 2021-25 finalizada. Con un cierre de lluvias continuadas que nos recuerda al que ya vivimos en aquella otra del 1991-95. Desde entonces, la planificación hidrológica en España ha experimentado cambios notables, pero seguimos sin tenerla adaptada a las condiciones de cambio climático que estamos notando de modo notable. En resumen, no tenemos garantizada la seguridad hídrica en muchos territorios de nuestro país. Habrá que esperar a la siguiente sequía para volvernos a preocupar por este tema. Lamentablemente.