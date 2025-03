Ens Uneix forzará a la diputación a compensar el recorte de Vox a la AVL

Los recortes del presupuesto de la Generalitat impuestos por Vox a Carlos Mazón tendrán eco en la plaza Manises, en concreto, en la Diputación de Valencia, vecina del Palau de la Generalitat. Ens Uneix, socio minoritario del equipo de gobierno que preside Vicent Mompó (PP), está dispuesto a forzar que la institución compense todo o parte del recorte que ha sufrido la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en el proyecto de ley de presupuestos para 2025. Se trata de un recorte del 25 % que deja los ingresos de la institución normativa del valenciano en 2,9 millones, frente a los 3,9 que tuvo para 2024, un millón menos.

El tijeretazo no sería inocuo. Según los datos de ejecución presupuestaria, la Acadèmia gastó en 2024 el 100 % de los recursos disponibles, con lo que la reducción impactaría en recortes de personal, inversión, programación cultural o campañas de promoción del uso de la lengua.

En este contexto, la formación con base en la Vall d’Albaida ha comenzado a moverse con vistas a compensar ese descenso de recursos. «Es una emergencia democrática», sostienen desde el partido que tiene a Natàlia Enguix como vicepresidenta en la diputación, quien aspira a movilizar recursos de la diputación para paliar los recortes del Consell en áreas como Memoria, Igualdad o promoción de la lengua. En los próximos días, se producirá una reunión con la presidenta de la Acadèmia, Verònica Cantó. La idea es conocer el impacto que puede generar el ajuste en la institución así como sus necesidades.

A partir de ese momento, existen diferentes alternativa para aprobar esos fondos: una moción de Ens Uneix en el pleno de la diputación, que saldría adelante sin problemas con el apoyo de la izquierda; o modificaciones presupuestarias que no necesitan pasar por el pleno y que pueden ser propuestas por la diputada de Hacienda, la vicepresidenta o el presidente.

El papel de Mompó

El asunto, siendo el valenciano una fibra sensible tanto para Ens Uneix como para el presidente del PP, Vicent Mompó, se asume en la casa como una de esas discrepancias que no genera tensiones entre los socios. De hecho, no se descartaría que el PP la apoye de algún modo, aunque esto provoque, por otra parte, tensiones con Vox. Mompó, precisamente, mantiene buena relación con la Acadèmia. Lleva personalmente el área de fomento y uso del valenciano, y su jefa del servicio, Inma Cerdà, es también secretaria de la AVL. Para 2025, el área de promoción de la lengua propia ha elevado el presupuesto, y están preparando nuevas acciones.