El familiar de la última desaparecida: "Para que un protocolo sirva no hay que dejarlo en un cajón e irte a comer al Ventorro"

Ernesto Martínez, familiar de dos víctimas de la dana, una de ellas aún desaparecida, ha asegurado a los periodistas tras comparecer ante la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra que "para que un protocolo sirva no hay que dejarlo en un cajón e irte a comer al Ventorro". Martínez ha acudido hoy a la Ciudad de la Justicia para comparecer ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja junto a otro familiar. Y ha querido destacar la calidad humana de la magistrada. "Más humana que esa persona no conozco a ningún juez con la calidad humana que tienen esta persona", ha destacado. De hecho, la primera pregunta que le ha formulado ha sido "que cómo estaba yo. Eso no hay muchos jueces que te lo pregunten. No es lo habitual. Todas las personas que han comparecido y con las que he hablado coinciden en la calidad humana de la jueza. Te trata como un amigo cercano y eso hay que ponerlo en valor".

El hombre ha explicado a los periodistas a la salida de la Ciudad de la Justicia que la magistrada "quiere acotar todos los detalles bién. Y la manera de acotarlo bién es cuándo mi sobrina hizo la llamada al 112. Yo tengo dos videos. Uno justificándose el por qué llega tarde al trabajo… ¿Hay que perder la vida? ¿Vale la pena por llegar a tiempo al trabajo? Yo creo que no. ¿Cuánto vale una vida? ¿Vale esto? Yo creo que no. Hay gente que pierde la vida por llegar a tiempo al trabajo", ha reflexionado sobre las circunstancias en la que fallecieron su hermana y su sobrina, la mujer que permanece desaparecida, junto a otras dos personas.

Ernesto Martínez también se ha referido al encuentro de SOS Desaparecidos con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. " No es representante de las víctimas. Pongo en valor que se ofreciera cuando se le pidió ayuda y que se ofreciera a presentar la querella en la Audiencia Nacional. Pero finalmente la querella no se presenta pero se hace una rueda de prensa en Madrid. Eso es más una imagen de marketing. Si quieres hacer algo pro bono no le das tanto bombo y platilo".

Sobre la reunión con Mazón, Martínez asegura que no se reuniría con el jefe del Consell. "¿Para qué? ¿Qué nos va a decir? Él se ausentó de su uesto de trabjo. Eso en materia laboral es un despido. Yo ya no quiero saber dónde estuvo. Lo que sí sé es donde no estuvo y es al frente de una comunidad. A pesar de que es el máximo y único responsable de Emergencias, según un decreto de 2020 que él mismo le echó en cara a Ximo Puig cuando el incendio de Bejís. Pues chico, aplícate el cuento. Si lo sabes, aplicátelo".

El familiar de dos de las víctimas, técnico de prevención de profesión, ha destacado que "un protocolo siempre sirve pero no hay que dejarlo en un cajón e irte a comer al ventorro. Hace cinco años funcionó. ¿Por qué ahora no? Porque el que estaba al frente es un irresponsable".

Y por último, ha recordado que existen familiares sin acceso a un psicólogo. Es el primer paso a la reconstruccion. Lo demas no nos vale ni a mi ni a las familias".