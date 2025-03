La izquierda se desvincula de los abucheos a Mazón: "Es espontáneo"

Tras la primera manifestación en contra de la gestión política de la dana, con más de 100.000 personas, el comentario de algunos dirigentes de Compromís ante las acusaciones del PP de estar detrás de aquella protesta era ironizar sobre su deseo de ser capaces de movilizar a tanta gente. Cinco meses después y a la puerta de la sexta concentración, PSPV y Compromís se desvinculan de la organización de los abucheos continuos al 'president' Carlos Mazón como el visto en Castelló en la Magdalena, no porque estén en contra de estos, sino porque reivindican su carácter "espontáneo".

Socialistas y valencianistas se han afanado este viernes en remarcar que las protestas que están surgiendo ante las sucesivas visitas de Mazón a lugares de la Comunitat Valenciana no parten de sus directrices, sino que es una respuesta directa del "pueblo valenciano". "Es una situación espontánea, de gente que está en la calle", ha señalado este viernes el síndic del PSPV, José Muñoz. "Decir que es la gente de Compromís es no querer aceptar que el pueblo valenciano no le quiere", ha agregado el portavoz de los valencianistas, Joan Baldoví.

PSPV y Compromís consideran estas protestas continuas hacia el jefe del Consell ante cada salida son una evidencia de la situación de "anomalía democrática" que vive Mazón al no contar con el "respaldo ni la estima de su pueblo" y que contrasta con el intento de trasladar "normalidad". "Es un presidente clandestino", ha reprochado Baldoví para señalar que el dirigente del PPCV evita comunicar su agenda. "Mazón es el único responsable y debería dimitir y convocar elecciones", ha añadido Muñoz.

Ha sido la forma con la que ambas formaciones han negado las acusaciones de PP y Vox de estar promoviendo este tipo de "escraches". "No es el pueblo", ha escrito en sus redes sociales el síndic popular, Juanfran Pérez Llorca, adjuntando una fotografía de un candidato de Compromís-Sumar el 23J en la protesta del jueves en Castelló. Están, ha dicho, "convocados por redes para boicotear, acosar y politizar" para que luego se venda "como algo espontáneo”. "Quieren ganar la calle lo que no ganan en las urnas", ha señalado el portavoz de Vox, José María Llanos.

Recuerdo de Paiporta

También el propio 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado este viernes a un grupo antifascista, 'La Cosa Nostra', como los principales movilizadores de la protesta contra él en Castellón al tiempo que ha indicado que el motivo por el que anuló la visita a la gaita ganadora fue para "no poner en riesgo la seguridad de los festeros". Su marcha antes de tiempo en esta visita, no obstante, trae una paradoja respecto a la principal acción ciudadana que se recuerda sobre la dana: los actos de Paiporta el 3 de noviembre con la visita de los reyes.

En aquella ocasión, el que se fue antes de tiempo fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestión por la que el PP le ha criticado como el "huido" o "galgo de Paiporta". Ahora, la situación se da la vuelta. No obstante, para el síndic del PSPV la situación tiene diferencias recordando que Sánchez recibió "un palazo" en Paiporta ante la "exaltación" de los presentes mientras que ahora las protestas, ha asegurado, son "de manera civilizada".