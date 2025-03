El otro día un periodista publicó, y no es la primera vez, una noticia en la que sumaba las precipitaciones de los observatorios de distintas comarcas y de esta forma algunas comarcas superaban los 8.000 mm, o litros por metro cuadrado, que es lo mismo, pero se entiende mejor. Varios fuimos los que intentamos decirle en comentarios que eso no se podía hacer, que no tenía ningún sentido. De repente caí en la cuenta, que a otro nivel, presuntamente más científico, algunas instituciones suman datos de estaciones de toda España, muy diversas obviamente, y las dividen entre el número de observatorios y sacan la media de que en España han caído 140 mm. Lo siento, pero es un dato que no me parece lógico en ningún caso, pero menos en un entorno geográfico amplio y diverso como el español. Me tiro de los pelos que no tengo cuando leo previsiones meteorológicas para la próxima Semana Santa, aunque todos sabemos que es demasiado pronto para hacerlos con fiabilidad. En ese contexto me admira que un pequeño pueblo de la Vall d'Albaida, Guadassèquies, organice una exposición sobre los hechos y datos comprobados del Cambio Climático, con una vocación de la necesaria educación ambiental, que no sólo llega a los centros educativos sino a toda la población. Agradezco enormemente a su educador ambiental Eloy Ferrando, y a su alcaldesa Virginia Contreras la oportunidad de dar una charla que sirviera de presentación a esta exposición, con especial insistencia en la relación entre cambio climático y riesgos naturales en las Comarcas Centrales valencianas. Como siempre que estas cosas se organizan en pequeños municipios gran afluencia de público de todas las edades. Sin duda, frente a la manipulación y el bulo, educación ambiental.