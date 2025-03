"Mazón se ausentó de su puesto de trabajo. Eso en laboral es un despido"

A qué hora se comunicaron por última vez con sus familiares fallecidos, en qué circunstancias se produjeron esos últimos y dramáticos momentos de las 228 vidas segadas por las barrancadas y la riada del 29 de octubre. Y si llamaron al teléfono de emergencias 112 u otro organismo. Son las preguntas que sigue formulando la magistrada de la dana, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, a los familiares de las 228 víctimas mortales que comparecen ante ella. En un goteo incesante desde noviembre que le ha llevado a abrir al menos 167 piezas separadas, una para cada víctima mortal.

De los que comparecieron ayer, dos contaron su historia a los periodistas, a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Ernesto Martínez compareció junto a otro familiar y quiso destacar la calidad humana de la magistrada. «No conozco a ningún juez con la calidad humana que tiene esta persona». La primera pregunta que le formuló fue «que cómo estaba yo. Eso no hay muchos jueces que te lo pregunten. No es lo habitual. Todas las personas que han comparecido y con las que he hablado coinciden en la calidad humana de la jueza. Te trata como un amigo cercano y eso hay que ponerlo en valor».

Ernesto Martínez perdió a su hermana y su sobrina en Cheste, cuando ambas acudían a su puesto de trabajo pero el agua del barranco del Poyo las arrastró. Su sobrina es la última mujer a la que siguen buscando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Martínez explicó que la magistrada «quiere acotar todos los detalles. Y la manera de acotarlo bién es saber cuándo mi sobrina hizo la llamada al 112. Yo tengo dos vídeos. Uno justificándose por qué llega tarde al trabajo. ¿Hay que perder la vida? ¿Vale la pena por llegar a tiempo al trabajo? Yo creo que no. ¿Cuánto vale una vida? ¿Vale esto? Yo creo que no», reflexionó. También se refirió al encuentro de SOS Desaparecidos con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. «No es representante de las víctimas. Valoro que se ofreciera cuando se le pidió ayuda a presentar la querella en la Audiencia Nacional. La querella no se presenta pero se hace una rueda de prensa en Madrid. Eso es más una imagen de marketing. Si quieres hacer algo pro bono no le das tanto bombo y platillo». Martínez no piensa reunirse con el jefe del Consell. «¿Para qué? ¿Qué nos va a decir? Él se ausentó de su puesto de trabajo. Eso en materia laboral es un despido. Yo ya no quiero saber dónde estuvo. Lo que sí sé es donde no estuvo y es al frente de una comunidad. Sobre los detalles del 29-O destaca que «un protocolo siempre sirve pero no hay que dejarlo en un cajón e irte a comer al Ventorro». Al tiempo que denunciaba que aún existen familiares sin acceso a un psicólogo. «Es el primer paso a la reconstrucción. Lo demás no nos vale ni a mí, ni a las familias».

José Emilio Picos, que perdió a su padre en Paiporta y a punto estuvo de perecer él ahogado también junto a su mujer (la alerta les llegó con el agua por la cadera, refugiado en un supermercado), aseguró que lo que necesitan las víctimas es «poder expresarse». También agradeció a la magistrada Ruiz Tobarra su «empatía» al tiempo que rechaza hablar con cualquier político «de ningún color. Que hablen con la jueza que es a quien tienen que contarle las cosas». «La jueza es una maravilla de persona, nos facilita en todo momento la fluidez de la declaración». El familiar aportó dos imágenes del barranco del Poyo a las 17.45 y las 18.45 horas. «En una hora subió diez metros».

Por último, Gonzalo León, abogado de la Asociación de Damnificados l’Horta Sud, aseguró que las declaraciones de los familiares muestra que la alarma llegó tarde y que las llamadas al 112 no obtuvieron respuesta, según la agencia Efe.