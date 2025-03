La diputación aprueba la primera entrega del Fondo de Cooperación Municipal con 50 millones para los 269 ayuntamientos

La Diputació de València ha aprobado este lunes la primera entrega del Fondo de Cooperación Municipal, que con una dotación global de 50 millones de euros se distribuirá en las próximas semanas, durante el mes de abril, entre los 266 ayuntamientos y las tres entidades locales menores de la provincia. El pleno de marzo ha votado de forma favorable, por unanimidad, la propuesta presentada por la diputada de Hacienda, Laura Sáez, que establece el reparto y el ingreso en los consistorios de este pago incluido en el presupuesto de 2025, destinado tanto a inversión como a gasto corriente.

La partida se ha dividido en dos propuestas, la primera de ellas de cuatro millones de euros dirigida a los cinco municipios de más de 50.000 habitantes, que concede 525.000 euros a Sagunto; 531.000 euros a Paterna; 540.000 euros a Gandia; 556.000 euros a Torrent; y 1.847.000 euros a València. La segunda, con un importe fijo en función del número de habitantes y un coeficiente variable que sigue las reglas de la Generalitat en este programa conjunto de carácter incondicionado, distribuirá 46 millones de euros entre los consistorios de menos de 50.000 habitantes, con cantidades que oscilan entre los 51.000 euros de Sempere y los 52.000 de la Puebla de San Miguel, hasta los 622.000 euros que le corresponden a Mislata y los 624.000 euros de Alzira.

Todos los grupos han respaldado la propuesta del equipo de gobierno que preside Vicent Mompó, si bien Compromís y el PSPV han recordado que el objetivo sigue siendo llegar a los 80 millones que la corporación ha destinado al Fondo en los últimos años. La titular de Hacienda, Laura Sáez, ha destacado que la entrega presupuestada “se va a realizar en la primera parte del año, con tiempo suficiente para destinarla tanto a tareas de recuperación tras la dana como a cualquier otro cometido”, y ha insistido en “la implicación que estamos teniendo a la hora de aportar recursos económicos a los municipios, tanto con este Fondo como en el Pla Obert y las ayudas directas para la reconstrucción”. “Ahora toca ingresar la primera entrega, y cuando demos respuesta con el remanente a las obligaciones comprometidas, sabremos exactamente en cuánto podremos incrementar la asignación, que como alcaldes y concejales que somos todos no hace falta decir que será el máximo posible”, ha añadido Sáez.

28 municipios ‘olvidados’

La sesión plenaria que cierra el mes de marzo ha registrado otros acuerdos, como el de instar al Gobierno de España a que reconozca de manera urgente a los municipios gravemente afectados por las riadas que no constan en la gestión de las ayudas estatales, un total de 28 pueblos que la Generalitat sí contempla en su decreto del 16 de diciembre del pasado año. Todos los grupos, salvo el socialista, se han sumado a esta petición defendida por el diputado de Cultura, Paco Teruel, que ha destacado “la importancia de no dejar de lado a estos pueblos para facilitar el proceso de reconstrucción, tanto en servicios e infraestructuras como en el ámbito social y cultural a cuyas ayudas tampoco tienen acceso”.

El diputado de Vox, Sergio Herrero, ha rechazado “la pasividad del Gobierno al no reconocer como afectados a más de 80.000 ciudadanos y ciudadanas que no pueden acceder a unas ayudas que necesitan”. Por su parte, la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha asegurado que su grupo “votará a favor de cualquier propuesta que inste a incluir a estos 28 municipios en el listado de afectados”, y ha aprovechado para recriminar a la Generalitat que “aún no ha pagado las ayudas comprometidas”.

La única voz discordante ha sido la del portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, quien ha justificado su abstención al rechazar el pleno la inclusión de una enmienda de su partido que proponía que el Consell y la Diputación se hicieran cargo de esas ayudas en los municipios no reconocidos como afectados por el Gobierno. Al respecto, el presidente Mompó ha animado a Bielsa a presentar en el próximo pleno “una moción trabajada que proponga cosas concretas, con los preceptivos informes técnicos para que podamos valorar hasta dónde podemos llegar”.

El diputado Paco Teruel ha concluido el debate “convencido del compromiso del presidente de la Diputación y las diputadas y diputados que le acompañamos a la hora de realizar las aportaciones que sean necesarias en cada momento para ayudar a nuestros pueblos y ciudades, como venimos haciendo desde el minuto uno después de la tragedia”. “Pero lo que pedimos hoy, una vez más, es reconocer a esos municipios olvidados como punto de partida para que reciban los recursos que necesitan; otra cuestión es analizar hasta dónde llegan otras instituciones y valorar hasta dónde podemos comprometernos desde la Diputación en un futuro”, ha matizado Teruel.

Un siglo de Amparito Roca

La nota de color ha llegado al término de la sesión, con el acuerdo institucional que declara 2025 como Año Amparito Roca en la Diputación, con motivo del centenario del pasodoble compuesto por el maestro Teixidor, estrenado el 11 de septiembre de 1925 en el teatro El Siglo de Carlet. La propuesta, firmada por el diputado de Cultura, Paco Teruel, y secundada por todos los grupos, incluye la conmemoración de la efeméride y la realización de actos como desfiles y conciertos, así como la edición de un libro o un documental que recopile la historia de esta pieza musical que forma parte de las señas de identidad valencianas.