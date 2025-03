El PP defiende su «cordialidad» con Vox pese a las advertencias de los de Abascal

«Yo no creo que eso sea así». Con esta afirmación se desmarcaba ayer el síndic del PP en las Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de las afirmaciones que este sábado se conocían de la cúpula de Vox en Madrid. Un alto cargo señalaba, tal como ya publicó este diario, que Mazón caería cuando Abascal lo decidiera, «la realidad es que para cambiar a Mazón nosotros tenemos que autorizarlo», apuntaba un dirigente de la cúpula nacional del partido de Abascal, tras dar apoyo a unos presupuestos con concesiones a las políticas que plantean los voxistas.

En este sentido, Pérez Llorca, preguntado por este diario, se desmarcaba de esta tendencia y defendía la relación «fluida y cordial» que tienen los populares y Vox en la Comunitat Valenciana. «Acabamos de aprobar los presupuestos, la relación es cordial y no he tenido nunca una conversación con ellos en ese sentido, por lo que yo no creo que eso sea así (que ellos decidirán cuando caerá Mazón)», decía de su socio preferente, que ha apoyado unas cuentas que, por otro lado, han dado oxígeno a la figura del president de la Generalitat, Carlos Mazón, dentro de la vorágine de crítica a su gestión tras la dana y el cuestionamiento de su figura, ligada a la reconstrucción tras la catástrofe.

Además, Pérez Llorca apunta que las declaraciones recogidas por este diario las hace un dirigente de la cúpula nacional y «las opiniones no las valoro». Con todo, admite que estas afirmaciones «no le sorprenden» aunque traslada que la relación de ambos partidos en la Comunitat Valenciana es «fluida» y «cordial» e insiste en que no puede valorar unas opiniones.

Por su parte, el partido de Abascal en la Comunitat Valenciana no quiso hacer declaraciones al respecto del planteamiento de esta figura de la cúpula nacional que dice que «Mazón sabía que si los presupuestos no salían se quedaba sin tiempo. En ese caso sí que estaba muerto políticamente» y que esto, la aprobación de las cuentas, «sabe que se lo debe a Vox». «La realidad es que para cambiar a Mazón nosotros tenemos que autorizarlo», decía este dirigente. La advertencia que hacen es que llegado el momento, los votos de Abascal serán claves.

