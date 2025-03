Sanidad anuncia que abrirá los hospitales por la tarde y fija como retos la Atención Primaria, la IA y la Salud Mental

El conseller de Sanidad Marciano Gómez defendió este lunes en la comisión de las Corts el presupuesto 2025 de su departamento, en lo que calificaba como una jornada para estar de "enhorabuena". Las cuentas, que ascienden a 9.186 millones de euros y representan un 8 % más que el ejercicio anterior según Gómez, pivotan sobre tres grandes ejes: Atención Primaria, Estrategia de Salud Digital y Salud Mental. Todo ello, remarcaba el conseller, "pese a la infrafinanciación histórica por parte del Gobierno".

Además, anunciaba que se van a abrir los hospitales por la tarde en jornada ordinaria "a coste cero reorganizando las plantillas como ya se hace en La Fe o en Clínico". El presupuesto, señaló, “tendrá implícita la tarea de recuperación tras la dana”. Eso sí, no solo atendiendo a la recuperación de instalaciones sino de las personas. “Sobre todo de salud mental”, apuntaba.

Deuda contraída

Gómez insistió en varios momentos de su intervención que "cualquier déficit por parte del Ministerio de Sanidad lo suplirá la Generalitat". En ese punto, recordó los 1.023 millones que adeuda el Estado a la Comunitat Valenciana por la asistencia a desplazados de otras comunidades autónomas o a ciudadanos extranjeros con tarjeta sanitaria europea. Una cuantía que según el conseller supera el 11 % del presupuesto global de la Generalitat. Y señalaba la "injusticia" de no recibir compesanción por las 200.000 asistencias de Atención Especializada prestadas anualmente

Más pruebas diagnósticas

El conseller de Sanidad apuntaba que en Atención Primaria “se van a asumir nuevos retos con un nuevo modelo que incorpora medidas organizativas y de gestión sanitaria orientadas a mejorar la capacidad resolutiva de los centros sanitarios”. Los objetivos fundamentales son el cambio en el modelo de jerarquización; la dotación de nuevos recursos para exploraciones y pruebas complementarias para agilizar diagnósticos; o la introducción, hoy ya realidad, de la inteligencia artificial como apoyo para la lectura de pruebas diagnósticas y para la mejora de la gestión de la demanda.

Atención Primaria

Asimismo, con la conversión de jornada ordinaria a complementaria los sábados en los Centros de Atención Primaria con Puntos de Atención Continuada Sanitaria “se pretende, por un lado, incrementar el tiempo que los profesionales sanitarios dedicarán a la atención de sus pacientes de forma programada aumentando espacios en horario vespertino y pudiendo ofertar un aumento de su cartera de servicios; y por otro, mejorar la conciliación familiar de los propios profesionales”, indicaba. La tercera línea se refiere a la adecuación y mejora de las infraestructuras en los Centros de Atención Primaria para lo que se destinarán 82 millones de euros de inversión directa y se aumenta un 30 % las subvenciones a Ayuntamientos y Diputaciones para la adecuación de consultorios auxiliares con una dotación de 6,5 millones de euros.

Estrategia de Salud Digital

Por lo que respecta a la Estrategia de Salud Digital, la Generalitat va a invertir 235 millones hasta 2027 para fortalecer el sistema sanitario valenciano con nuevas tecnologías "que contribuyan a situarnos en el podio de las CCAA en Salud Digital". “No podemos proyectarnos hacia el futuro utilizando herramientas del pasado. El paso hacia adelante es necesario y esa apuesta tecnológica ya es una realidad porque la Secretaría Autonómica de Planificación, Información y Transformación Digital, en su programa de Información para la Salud aumenta su dotación en un 55’8% alcanzado los 127,5 millones de euros, de los que 90 se destinan al capítulo 6 de inversiones”, precisaba el titular de Sanidad. "Se ha hecho un esfuerzo ímprobo con este presupuesto, hecho para beneficiar a los valencianos", insistía en su ronda de réplica a la oposición. "Prefiero ser atrevido con el futuro que rehén del pasado", incidía.

Cultura de la incentivación

Así, ha reivindicado "una actualización en la cultura de la incentivación" porque ve "ineficiente e inadmisible" que "en determinadas áreas de trabajo el rendimiento del personal, a igualdad de complejidad, sea mayor en la jornada extraordinaria que en la ordinaria" y por ello se destinará 40 millones a la productividad variable". "Lo que no se puede hacer es que yo no trabajo por la mañana o no trabajo lo que me toca hacer y trabajo por la tarde porque pierde el principio de equidad", apuntó.

Críticas de PSPV y Compromís

Carles Esteve, de Compromís, echó en cara a Gómez que muchas de las infraestructuras anunciadas por su conselleria "no han ejecutado un euro", mostrando fotografías de instalaciones calcadas a las de hace un año. Y también afeaba al conseller la poca atención dedicada a los problemas de salud mental en la zona afectada por la dana. Gómez respondía que algunos se habían parado bien por sobrecostes o por mala planificación. Rafa Simó (PSPV) le espetó: " Si todo este dinero no sirve para mejorar las listas de espera o de pruebas diagnósticas, o las esperas en Urgencias....".

Agujero de 4.000 millones

Desde Vox, Ana Vega mostraba la predisposición de su grupo "a negociar y a sacar adelante los presupuestos, siempre y cuando se cumplan lo que nosotros ya hemos puesto encima de la mesa y al respecto ha recalcado: "Si vamos en esta línea, así, sí, esto es lo que Vox quiere, que se trabaje por y para la ciudadanía y no por los chiringuitos". Por contra, desde Compromís criticaron que estos presupuestos son "parte de una cortina de humo" para "intentar tapar" las peticiones de dimisión del president Mazón por la dana, arremetió contra el acuerdo con Vox y "sus recortes y advirtió que si ejecuta lo presupuestado "el 9 de octubre la Sanidad colapsará". Así, afirmó que estas cuentas tienen "una agujero negro" de 4.000 millones, entre "los 1.200 que le falta y los 3.000 que ha pintado ficticios".

Asimismo, desde el grupo socialista Rafa Simó señaló que "esta película ya se ha visto" y cuestionó, parafraseando a Mazón, "si este presupuesto tiene lo que tiene" ya que "ha presupuestado menos de lo que gastó el año pasado" y además, recalcó que "falta saber cómo acabará este presupuesto" porque "le faltan la chapa y pintura del pacto entre Mazón y Abascal": "Una cosa es cómo entra y otra cosa es cómo es"