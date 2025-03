Vox hace las paces con Gan Pampols tras el pacto con Mazón frente al tono duro del PSPV

Francisco Gan Pampols ya no es un "infiltrado" de Pedro Sánchez en el Consell. El pacto firmado por Carlos Mazón y Vox ha cambiado la opinión de los segundos respecto al teniente general retirado. Y aunque su propia conselleria sigue sin convencer a los voxistas, el vicepresidente segundo de la Generalitat ha pasado de hacer "declaraciones contradictorias" o ser "el enemigo en casa" para el Ejecutivo autonómico a llegar a darle la "enhorabuena". A cambio, quien ha tomado ahora el tono más duro ha sido el PSPV.

En política no hay amigos, sino socios y el Consell y Vox ahora mismo lo son, siempre dentro de los límites pactados. Y eso incluye a Gan Pampols. De ahí que el síndic de la formación, José María Llanos, haya enterrado el hacha de guerra con la que hasta entonces había arremetido contra el responsable de la reconstrucción del Ejecutivo autonómico y pese a mostrar algunas discrepancias, ha aplaudido su explicación del presupuesto y ha señalado que tiene "sentido", pese a que su conselleria solo disponga de 14 millones, la que menos, 15 veces inferior que la siguiente en lacola, Presidencia.

"Esta vicepresidencia no construye carreteras, ni repara colegios, ni edifica ambulatorios. Nuestra tarea es ser el sistema nervioso de un esfuerzo colectivo sin precedentes", había defendido previamente Gan Pampols reivindicando su presupuesto "modesto" pero "determinante" para coordinar la reconstrucción. "Por ahí debe de ir", le ha confirmado Llanos que hasta le ha puesto como deber la petición que investigue posibles "mordidas" del Consorcio de Compensación de Seguros "para que paguen a peritos externos privados para agilizar los trámites".

Esa sintonía ha contrastado con guerras pasadas o con la batalla que sí que ha mostrado la diputada del PSPV, Rosa Peris, la más crítica sin duda. Ha tachado sus presupuestos (y de paso, la propia vicepresidencia) de "raquíticos", "decepcionantes", "insignificantes", de ser un "engaño masivo", de no tener "ni poder ni autoridad" y de haberse convertido en un "simple correveidile". "Cinco meses después de su nombramiento no ofrece nada", ha sentenciado.

Comparecencia de Gan Pampols por los presupuestos en comisión en las Corts / M.A. Montesinos

Frente a estos reproches, Gan Pampols ha asegurado que su autoridad no se la ha "restado nadie" sino que se le sigue "haciendo caso"; ha pedido "no meter más ruido del necesario" en el debate porque puede "ahondar en la desafección" y ha prometido "transparencia absoluta" con los contratos de emergencia, hacia donde había puesto el foco Compromís. "Esta conselleria no está aquí para conseguir el olvido de nadie, ni que se perdone ni que se defienda o deje de defender, está para hacer una tarea y responder ante todos", ha enfatizado.

Más fondos al Gobierno

En general, el vicepresidente ha explicado que sus cuentas se diseñaron "con austeridad" y sin partidas "superfluas". "No estamos ante un fenómeno meteorológico más: estamos ante una emergencia de país que exige una respuesta estructural, planificada y sostenida en el tiempo", ha recalcado, y ha reiterado que su departamento es "finalista y temporal". Al margen de su presupuesto, ha destacado que se han reservado 600 millones para impulsar actuaciones prioritarias, de momento no asignados a ninguna conselleria.

En este escenario, ha defendido que el esfuerzo de la Generalidad "no es suficiente", por lo que ha exigido fondos extraordinarios del Gobierno y que "la Unión Europea active todos los instrumentos", como el Mecanismo 'Restore' que permite reprogramar fondos europeos estructurales y recursos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o del Fondo de Solidaridad. "Porque lo que no se apoya a tiempo desde Europa, termina saliendo mucho más caro y lo pagan los ciudadanos", ha advertido.

Por parte del Consell, ha indicado que aprobó un primer crédito extraordinario de 700 millones en diciembre, mediante el endeudamiento autorizado por el Gobierno, del que se ejecutaron en 2024 "casi 300 millones para las actuaciones más urgentes", pero quedando otros 400 sin gastar. Frente a ello, criticado por la oposición, el vicepresidente segundo ha negado "falta de ejecución" porque "no se trata de gastar deprisa, sino de gastar bien porque estamos hablando de deuda".

