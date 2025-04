Los datos dejan ver que el acceso a la pornografía de los menores de edad es una realidad a la que poner freno. Y es que el 50% de los adolescentes afirma que la pornografía es una inspiración en sus relaciones sexuales; y el 70% reconoce que ha visto porno aunque ha llegado a él "de forma accidental". Los expertos alertan de que ya no es ni necesario que el niño busque "porno" en internet para que las imágenes lleguen a él. Y recalcan que estas imágenes se "normalizan" y afectan en sus relaciones.

Así, ante unos límites en internet que son hoy por hoy una quimera y en base a educar como principal pilar en el acceso a la pornografía de los adolescentes valencianos, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha presentado la campaña "Despeja la X, elimina el porno de la ecuación". La consellera Susana Camarero ha presentado una campaña diseñada por la asociación "Dale una vuleta" y que ha contado con la activista feminista, escritora, cineasta y modelo, Mabel Lozano; y con las influencers Maria Querol y Beatriz Ruiz para que "el mensaje les llegue claro y sea efectivo". "Deben saber que la pornografía es prostitución y es trata de mujeres", han explicado durante la presentación.

Susana Camarero junto a Mabel Lozano y las dos influencer que participan en la campaña. / Levante-EMV

Tres preguntas sin respuesta

Jorge Gutiérrez, presidente de "Date una vuelta", ha explicado los "efectos" demoledores del consumo de la pornografía. "Esta campaña se centra gráficamente en un examen de tres preguntas sin respuesta. Algo visual y directo porque es el examen más decisivo porque afecta a sus relaciones. No basta con aprobar, sino que hay que sacar buena nota. La empatía salta por los aires con el uso de la pornografía. La mujer es la gran perdedora, pero no la única. El porno está destrozando vidas, a un lado y a otro de la pantalla", ha explicado. Y ha añadido: "El adolescente no pide ayuda pero los adultos que sí lo hacen reconocen que empezaron cuando tenían 13 o 15 años".

La campaña es "de legislatura" y se llevará a cabo en los centros educativos valencianos para entender que "igual que cuidamos la alimentación, también hay que cuidar la alimentación visual". "No son solo imágenes. Las consecuencias son muy reales. Lo peor del porno no es lo que ves, sino lo que te impide ver y lo que te impide hacer", ha explicado Guitérrez. La campaña también cuenta con una guía didáctica para que los docentes sepan cómo abordar con sus alumnos "la supresión de la X".

Las "más desnudas en derechos"

Mabel Lozano, por su parte, ha iniciado su intervención explicando la importancia que fue la implicación de la consellera Susana Camarero en el segundo Plan Integral contra la Trata. "Puso a las mujeres en el centro y contó con voces expertas". "Hay que vestir de derechos a las más desnudas en derechos", ha recalcado en la presentación de una campaña "pionera" que pone el foco en los jóvenes. "Los adolescentes son nativos digitales y es una entrada directa a la pornografía. Somos un país pudoroso y no les hablamos de sexualidad. Pero si no somos referentes de los hijos, la pornografía se convierte en esa escuela. Desde 2010 más de 200 manadas han sido judicializadas. Niños que salen a violar a niñas y lo aprenden en la pornografía. Violan y lo comparten. No hay que preocuparse, hay que ocuparse", ha explicado.

La legislación no existe, ha criticado Lozano, para explicar que "se normalizan contenidos". "La pornografía de hoy en día normaliza violaciones y violencia. La pornografía es adictiva. Va en aumento en horas y en contenido. Para poder hacer los millones de contenidos necesitamos mujeres. Tras la pornografía hay mujeres. Hay que dotar de herramientas a los jóvenes para que sepan que lo que es el porno: trata sexual y prostitución. La sexualidad tiene que ver con el deseo compartida. Nuestros hijos no saben nada de trata. Trata sexual, prostitución y pornografía. Esas son las tres patas. Prostitución filmada. La captación constante de chicas con esa premisa: es tu cuerpo, tu libertad, vas aganar dinero, ha argumentado.

Todos los ponentes han coincido en la importancia de que la campaña llegue a los colegios. "La prostitución está en la web y se trata de crearles es pensamiento crítico con sus voces y sus referentes. Una de las grandes herramientas y la más poderosa es al educación", ha asegurado Lozano tras anunciar su presencia en los institutos valencianos.

Ocuparse y preocuparse

Para Susana Camarero el trabajo iniciado pasa por un plan integral contra la trata. "Cuando juré aquí mi cargo uno de los compromisos fue que hubiese una dirección general de violencia específica y esto tiene que ver con esto. Tenemos que hablar de la pornografía. Estamos trabajando en tener un plan de trata en la Comunitat Valenciana. Porque hace 10 años, Lozano me hizo ver la realidad al decirme que la prostitución está en la red. "Cuando hablamos de prostitución hablo de trata y la pornografía es la tercera pata de esta ecuación. Para mí este plan en fundamental para luchar para conocer y combatir", ha explicado la consellera en su intervención.

Camarero, además, no ha dudado en proporcionar datos para recalcar la importancia de la campaña. "Hoy en España, 11 años es la edad media de inicio a la pornografía; a los 13 años es la media de consumo habitual de la pornografía. El 80% de 13 a 18 años consideran el consumo como una práctica normal y el 20% entre los 16 y los 24 ven pornografía diariamente. El acceso temprano al consumo está creciendo y no hay barrera. Les tenemos que concienciar para que eviten el consumo. Todos esos estímulos los transforman en aprendizaje las interiorizan y creen que es lo normal. El acceso temprano acarrea problemas y consecuencias. Adicción temprana al porno, eso es lo que tenemos y lo que vamos a combatir con un plan de legislatura. Porque nos preocupa y nos ocupa", ha concluido.