El conflicto del PSPV provincial se reproduce en los Joves

Si las juventudes de los partidos son la cantera de futuros dirigentes, en Joves Socialistes han notado sobre sus pies el mismo temblor que ha recorrido a todo el PSPV de la provincia de Valencia en el último mes. Pese al pacto entre Carlos Fernández Bielsa, Robert Raga y Diana Morant para el liderazgo de la estructura provincial, el conflicto entre los 'mayores' ha acabado impactando de lleno en la organización juvenil de los socialistas, donde no ha importado que no tengan una estructura provincial equiparable para notar la sacudida.

Tanto es el aprendizaje de los jóvenes respecto a sus referentes en el partido que todo apunta a que la votación del sábado pasado en el Comité Nacional de la organización, donde debían elegir los delegados para el congreso provincial del próximo 12 y 13 de abril, terminará con recurso a la Comisión de Ética y Garantías, órgano que ya tuvo que intervenir por denuncias de irregularidades en las primarias del pasado 2 de marzo, y que esta vez en su versión 'jove', deberá mediar entre acusaciones de "pucherazo", palabra ya conocida en el último proceso provincial.

La queja parte de los afines a Bielsa dentro de Joves. El pasado sábado se debían decidir los 17 delegados, el 5 % del total, que la organización tiene derecho a elegir para el congreso provincial donde se votará la ejecutiva. Para ello, la dirección de Joves, encabezada por Benja Mompó y próxima a la candidatura de Raga, propuso una lista basándose en las propuestas de las comarcas de Joves, con mayoría de 'raguistas'; un planteamiento que chocó con la petición de los cercanos al alcalde de Mislata que reclamaron que la lista replicara el resultado de las primarias, con un 50 % para cada bando, algo que no aceptaba la dirección al considerar que Joves es independiente y tiene sus propios equilibrios internos.

Ante dos posturas alejadas, los afines a Bielsa presentaron su propia lista alternativa. Pero esta no se pudo votar ya que fue impugnada por la dirección; primero, porque indicaron que se había presentado fuera de plazo, algo que no estaba estipulado, y después, al señalar que una de las aspirantes que estaba en la candidatura alternativa había dejado de estar en el censo por lo que no era válida. No obstante, fuentes próximas a esta candidatura alternativa critican que esta persona iba en puestos de suplencia y que había sido acreditada en el comité. También reprochan que criticaran que había nombres que se repetían en ambas listas, pero que sí se aceptara en una y no en la otra.

Resultado votación

La decisión cabó de caldear unos ánimos ya crispados con más de dos horas de negociaciones, propuestas, impugnaciones, revisión de censos y de normativas internas. La votación la ganó la lista oficial, sin alternativa, por 40 votos a favor y 44 en blanco, lo que para los bielsistas evidencia que tenían más números de haber ganado la votación y haber elegido a la mayoría de sus delegados. Frente a ello, consideran que han sufrido un "pucherazo" y que contraviene a las demandas de "volem votar" de la formación respecto a las elecciones anticipadas en el Consell.

No obstante, fuentes de la dirección de Joves insisten en que la candidatura alternativa no reunía las condiciones legales, que avisaron que sería impugnada y que la votación se llevó a cabo a las 14 horas, dos horas después de la convocatoria inicial, habiéndose marcha mucha gente. Sea como fuere la palabra definitiva la tendrá el Comité de Ética y Garantías de Joves, replicando lo vivido por los 'mayores' entre las denuncias cruzadas por posibles irregularidades en las votaciones para elegir al secretario general y que muestra hasta qué punto la tensión se mantiene con la elección y votación de la ejecutiva como nuevo punto de fricción.

