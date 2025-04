El PP reprende al diputado que llamó "caniche de Gandia" a Morant

El Grupo Popular en las Corts ha reprendido al diputado que durante el debate parlamentario de la semana pasada comparó a dirigentes del PSPV con razas de perro. Lo ha expresado el síndic de la formación, Juanfran Pérez Llorca, quien ejerce de máximo responsable del grupo, y ha asegurado que habló con el diputado que hizo esta intervención desde la tribuna, José Ramón González de Zárate, para manifestarle que no le gustan "ese tipo de comentarios".

"Condeno cualquier insulto", ha indicado Llorca este martes quien ha insistido en que no le gustan este tipo de comentarios. "Mi partido tiene que dar ejemplo", ha señalado el portavoz de los 'populares' para tratar de "reconducir la situación" de crispación que se vive en el parlamento autonómico en los últimos meses. "Desgraciadamente lo hemos estado viviendo en otros plenos, pero no voy a ser cínico, si ha salido alguna de mi partido, lo repruebo", ha explicado.

El síndic del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, conversa con Alfredo Castelló en una imagen de archivo. / José Cuéllar/Corts

González de Zárate comparó el pasado jueves desde la tribuna de las Corts a varios dirigentes socialistas con razas de perros. Así, llamó a la líder de la federación valenciana, Diana Morant, la "caniche de Gandia"; a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la "ratonera de València" y citó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como "el galgo de Paiporta", mención que ya había utilizado días antes la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Horas después de aquellos comentarios, el propio diputado aseguró que no los había realizado con intención de menospreciar ya que hablar de "caniche" no era "un insulto". No obstante, su jefe dentro del grupo parlamentario, el síndic del partido en las Corts, no ha coincidido con estas explicaciones y ha mostrado su condena a "cualquier insulto" al ser preguntado por esta cuestión. "No me gustan este tipo de comentarios", ha señalado este martes añadiendo que esto se lo ha trasladado personalmente a González de Zárate.

Previamente había sido el PSPV el que había vuelto a reprochar a los 'populares' la falta de condena de estas palabras, que llegan cinco días después de que el parlamentario las emitiera desde la tribuna de las Corts, como una muestra de la crispación que se está viviendo en el ambiente político. "¿No se ha avergonzado ningún diputado? ¿No va a decir nada Carlos Mazón?", se ha preguntado el síndic de los socialistas, José Muñoz.