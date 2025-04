Territorio dice que la enmienda de las DIC solo afecta a licencias desde 2014 y no las futuras

La Conselleria de Territorio que dirige Martínez Mus rebaja las expectativas respecto a la enmienda introducida por Vox en el proyecto de ley de las «medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción tras los daños producidos por la dana», que ya está en vigor desde el 2 de enero a través de un decreto ley tramitado de forma exprés, sin trámite de consulta, audiencia o información pública.

«La enmienda presentada al Proyecto de ley de medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción después de los daños producidos por la dana (procedente del Decreto ley 20/2024) busca regularizar actividades industriales y terciarias preexistentes en suelo no urbanizable», aseguran a Levante-EMV fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus, que hoy comparecerá en las Corts Valencianes para explicar el proyecto de presupuestos de 2025.

Territorio explica que la regularización de las actividades industriales y terciarias que ya existen en suelo urbanizables [y tramitadas a través de la figura urbanística de la declaración de interés comunitario (DIC)] «se establecerá un período de tiempo determinado, pero en ningún caso se busca con esta modificación que sea aplicables a nuevas declaración de interés comunitario (DIC). Es un mecanismo para garantizar la seguridad jurídica de figuras anteriores, pero no el marco para futuras».

Por tanto, añaden, «sólo afectará a aquellas figuras terciarias anteriores a 2014 que hubieran podido ser regularizadas hasta la fecha, no a futuras. No habrá nuevas instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable. Hablamos de los [expedientes] previos a 2014, en ningún caso a futuro», señalan.

La diputada de Vox que defendió las enmiendas [que al modificar la Lotup (ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje) a través del proyecto de ley de reconstrucción se aplicará en toda la C. Valenciana, no sólo en la zona dana] abogó en el debate por introducir el sector privado en la reconstrucción para «incluir las actividades terciarias en suelo no urbanizable que cumplan con los requisitos. Ya existía para actividades industriales, pero ahora se permiten también las terciarias», defendió el jueves en las Corts.

Expertos en la comisión del Senado sobre la dana El ingeniero de Caminos Teodoro Velázquez, y el director de Geotecnia de Proyectos y Obras (GEOprob), Francisco Javier Sánchez Caro, pidieron ayer en el Senado medidas estructurales -presas y encauzamientos- en la Comunitat Valenciana y mejorar las alertas enviadas a la población para evitar futuros desastres como la dana. Velázquez ve «imprudente» gestionar el control de inundaciones solo con obras verdes y acusó al Ministerio para la Transición Ecológica de no haber ejecutado grandes obras hidráulicas previstas. Sánchez Caro dijo que la tragedia de la dana «era previsible y esperable y se podía haber evitado».

