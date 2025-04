La última renovación de las tarjetas de transportes para jóvenes en cartón deja sin bono a algunos usuarios

La renovación del bono de transportes gratuito para jóvenes se ha convertido esta mañana en un auténtico quebradero de cabeza para miles de usuarios que han descubierto que sus tarjetas ya no eran válidas. Tal como ha explicado la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructura y Territorio, la renovación periódica prevista para el 1 de abril ha supuesto más problemas de los esperados dado el gran volumen de usuarios afectados por la reactivación de los títulos y ciertos problemas técnicos en la red de máquinas de FGV encargadas de su validación.

Estas dos circunstancias han complicado las primeras horas de la mañana, especialmente en las paradas de autobuses de la EMT y algunas paradas de metro como Colón. El problema de la renovación ha afectado a los usuarios con tarjetas y bonos de cartón, que dejarán de ser válidos dentro un mes, y que en algunos casos ya no han podido renovarse por el mal estado de las tarjetas o por problemas en las máquinas expendedoras. Aunque desde la conselleria insisten en que estos títulos siguen teniendo validez hasta el próximo 1 de mayo si se renuevan, lo cierto es que recomiendan reemplazarlos cuanto antes por la nueva tarjeta "Móbilis 30" que sustituirá dentro de un mes tanto a los bonos de cartón.

Son muchos los usuarios de la tarjeta joven que no ha podido usarla. Los más afectados han sido quienes han intentado usarla durante todo el día en los autobúses de la EMT. Los títulos ya no funcionaban y para que volvieran a hacerlo había que renovarlos en una de las máquinas instaladas en las paradas de la red de metro, por lo que muchos han tenido que abonar los trayectos al no disponer de una de estas máquinas cerca.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructura y Territorio también se ha pronunciado sobre la situación y ha emitido este comunicado: Las tarjetas de cartón de transporte gratuitos para menores de 31 años que presenten problemas de validación a partir del 1 de abril pueden renovarse de forma gratuita con las apps para Android, RECARGA SUMA y SUMA JOVEN. Además ha recordado que es necesario a partir del 1 de mayo tener la tarjeta Mobilis30

Las soluciones que da Metrovalencia

Las opciones que da ahora mismo la Empresa Municipal de Transportes son las siguientes: